Brindis de gala para despedir el 2025: las propuestas más exclusivas para una Nochevieja sin prisas

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Nochevieja se consolida como una de las citas ineludibles para el sector de la restauración de lujo en España. Con el objetivo de evitar el estrés de los preparativos domésticos, los viajeros y residentes optan cada vez más por cenas memorables en entornos sofisticados.

Este año, las propuestas para recibir al 2026 destacan por su alto nivel gastronómico, maridajes exclusivos y una oferta de ocio que combina tradición y vanguardia.

En la capital, el Hotel Thompson Madrid lidera las propuestas con su nuevo restaurante MAKÁÁ, ubicado en el 'rooftop'. Por un precio de 350 euros (150 euros para niños), ofrece un menú que incluye estación de ostras, blinis de caviar, rodaballo salvaje y solomillo Wellington con trufa negra. La propuesta incluye cotillón y barra libre hasta las 03:00 horas, además de contar con un menú vegano completo con elaboraciones como tatín de apionabo asado.

Alicante apuesta por la versatilidad a través del restaurante Pelican. En sus sedes de Gabriel Miró y Playa San Juan, la jornada arranca con una 'tardevieja' (60 euros) basada en un menú informal. Para la cena de gala (120 euros), el establecimiento propone un viaje culinario internacional con platos como tiradito de lubina peruano, nigiris japoneses de Wagyu y cangrejo de las nieves de Alaska, rematando con una pavlova inspirada en el Polo Norte.

Para quienes buscan una transición directa de la mesa a la pista de baile, Shoko Restaurante y Club en Barcelona ofrece un plan cosmopolita. A partir de 120 euros, los clientes disfrutan de un aperitivo cóctel con música en directo y acceso al club. Para una mayor exclusividad, disponen de una experiencia VIP hasta las 06:00 horas con mesa reservada y servicio personalizado.

MARBELLA Y ESTEPONA: GLAMOUR Y EXPERIENCIAS INMERSIVAS

La Costa del Sol despliega su máximo esplendor con dos propuestas temáticas. La primera de ellas es Frou Frou (Marbella):. Inspirado en los años 20, ofrece una atmósfera de jazz y DJ con un menú mediterráneo de cinco platos. Los precios oscilan entre los 280 y los 440 euros (con bodega), incluyendo manjares como confit de pato, lubina con almejas y crudos como tartar de atún con caviar negro.

Por su parte Eva Estepona apuesta por una 'Hellenic Experience' inmersiva. Con un código de vestimenta que incluye máscaras, los asistentes disfrutarán de un espectáculo de bailarines y música en vivo. El menú (360 euros sin maridaje y 480 euros con bodega) destaca por el carpaccio de carabinero, jarrete de cordero a baja temperatura y crema de boletus con trufa.