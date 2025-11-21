easyHotel, la cadena que apuesta por estancias neutras en carbono y sin plástico

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera europea de bajo coste easyHotel ha presentado su 'Guía del Huésped', un documento que detalla las medidas implementadas en toda su red para garantizar una estancia con la menor huella de carbono posible.

El movimiento responde a la creciente demanda de opciones de viaje sostenibles, ya que el 72% de los ciudadanos de la UE están cambiando activamente su estilo de vida para reducir su impacto ecológico, según datos del Banco Europeo de Inversiones (2024).

La marca explica cómo cada paso del viaje del huésped -desde el check-in hasta el desayuno- ha sido rediseñado para ser más respetuoso con el planeta, demostrando que la sostenibilidad no está reñida con la comodidad o el precio.

CHECK-IN Y DISEÑO: CERO PLÁSTICO Y BAJO IMPACTO.

El compromiso de easyHotel comienza incluso antes de la llegada del huésped. En varios hoteles, el mobiliario de las zonas comunes incluye piezas fabricadas con antiguas fundas de asientos de easyJet, un ejemplo de reutilización con estilo que vincula a la cadena con su origen.

En el momento del check-in, la innovación se encuentra en un pequeño pero significativo detalle: la llave de la habitación. easyHotel utiliza llaves certificadas como neutras en carbono, hechas de madera de origen responsable y reutilizadas en cada estancia. Este gesto elimina la producción de aproximadamente 107.100 tarjetas de plástico no reciclable al año.

Una vez dentro de las instalaciones, la filosofía cero plástico es evidente. El hotel promueve el uso de fuentes de agua para rellenar botellas, evitando el consumo de unas 85.700 botellas de plástico de un solo uso anualmente. Incluso las máquinas expendedoras han sustituido las botellas por latas, eliminando otras 66.200 botellas de refresco anuales.

HABITACIONES INTELIGENTES Y UBICACIONES ESTRATÉGICAS

Dentro de las habitaciones, easyHotel ha eliminado los envases individuales al instalar dispensadores fijos de jabón y champú, lo que evita alrededor de 26.300 kg de plástico de un solo uso cada año. Los nuevos hoteles refuerzan este diseño de bajo impacto con papel pintado reciclado y taburetes fabricados con plástico 100% reciclado.

Además, se garantiza un descanso de calidad: los colchones, de estilo cuatro estrellas, son gestionados al final de su vida útil por recicladores especializados, evitando que acaben en vertederos.

La ubicación de los hoteles es otro pilar clave en la estrategia de bajas emisiones. La cadena destaca que el 90% de sus hoteles se encuentran a menos de cinco minutos a pie de una estación de metro o autobús, como es el caso de sus establecimientos en La Sagrera (Barcelona) o San Blas (Madrid), facilitando a los viajeros una opción de movilidad más sostenible dentro de la ciudad.

En el servicio de comidas, easyHotel está experimentando con iniciativas para combatir el desperdicio alimentario, especialmente en sus hoteles en Francia. Han implementado los llamados "pasteles de aprovechamiento", elaborados con excedentes de fruta y yogures, mientras que el personal recibe formación específica para gestionar el stock y las raciones con la máxima eficiencia.

La 'Guía del Huésped' de easyHotel subraya que la cadena está utilizando su modelo de bajo coste para impulsar un turismo más simple, inteligente y responsable con el medio ambiente, probando que es posible optar por la sostenibilidad sin sacrificar la comodidad o la ubicación.