Bajo las estrellas del invierno madrileño: vuelven los iglús privados de Picos Pardos Sky Lounge

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bless Hotel Madrid reabre su rooftop Picos Pardos Sky Lounge con la Winter Edition 2025, destacando sus iglús privados como la propuesta estrella del invierno. Ubicados en el Barrio de Salamanca, estos espacios ofrecen cenas, cócteles y vistas panorámicas de Madrid en un ambiente climatizado y exclusivo.

Los iglús combinan comodidad urbana con toques de alta montaña, ideales para grupos pequeños o eventos privados para celebrar de forma especial estas fiestas navideñas.

El Bless Hotel Madrid, perteneciente a la marca de lujo de Palladium Hotel Group, es un hotel de lujo de cinco estrellas conocido por su diseño contemporáneo y ubicación estratégica cerca de avenidas como Serrano y Goya. Su rooftop, Picos Pardos, se transforma en invierno en un refugio accesible para no huéspedes, con acceso directo desde la calle.

Los iglús son domos individuales de hasta seis plazas, equipados con calefacción, iluminación LED regulable y mantas para mayor confort. Cada uno mide aproximadamente 4 metros de diámetro y ofrece vistas de 360 grados al skyline madrileño como la Puerta de Alcalá y el Parque del Retiro.

Adyacente a los iglús, una zona acristalada climatizada funciona como invernadero urbano. Este área amplía las opciones para grupos más grandes, manteniendo la misma carta gastronómica y las vistas. El conjunto crea un espacio versátil: los iglús para intimidad (mínimo dos personas), y el invernadero para sociabilidad, todos ellos con vistas panorámicas sobre la ciudad.

GASTRONOMÍA DE TEMPORADA: MENÚS PARA COMPARTIR Y MARIDAJES

La oferta de Picos Pardos Winter Edition se centra en una cocina inspirada en la alta montaña, adaptada a ingredientes de temporada locales. El menú, disponible de miércoles a domingo, incluye opciones para compartir con énfasis en platos calientes.

El menú incluye platos de temporada, raclettes , fondues y carnes al punto perfecto , acompañados de una cuidada carta de cócteles de autor. Una fusión entre lujo e intimidad , ideal para celebrar y brindar sobre el skyline madrileño.

Con capacidad para diferentes grupos, los iglús de Picos Pardos están disponibles para comidas, cenas o experiencias al atardecer , siempre en un entorno cálido y sofisticado que combina la exclusividad del lujo con la cercanía del cielo madrileño.