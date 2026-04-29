Halcón Viajes lanza 'Vacas Flex': cancelación gratuita y financiación sin intereses para el verano de 2026

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Halcón Viajes ha presentado este miércoles 'Vacas Flex', su nueva apuesta comercial diseñada para incentivar las reservas de la temporada 2026.

Este producto busca eliminar las barreras de planificación mediante un sistema de cancelación garantizada hasta 24 horas antes de la salida sin necesidad de aportar justificación alguna.

A través de un seguro de cancelación opcional, la minorista permite a los usuarios asegurar sus destinos con total libertad de movimiento y sin los condicionantes habituales de las tarifas rígidas.

La propuesta se articula sobre varios ejes fundamentales destinados a aportar seguridad y tranquilidad al consumidor. Además de la flexibilidad en la anulación, el producto incorpora un servicio de asistencia permanente para resolver cualquier incidencia durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

Asimismo, la compañía facilita el acceso a estas vacaciones mediante la posibilidad de fraccionar el pago en hasta seis meses sin intereses, eliminando así los obstáculos económicos iniciales para los viajeros.

Para potenciar el lanzamiento, la agencia ofrece incentivos por reserva anticipada que pueden alcanzar un ahorro de hasta 600 euros sobre el precio total.

Esta promoción estará vigente para quienes realicen su contratación antes del próximo 22 de mayo y cuenta con el respaldo de una campaña publicitaria desplegada en televisión, radio, soportes exteriores y medios digitales.

El objetivo estratégico es transformar la intención de viaje en reservas reales, minimizando el riesgo percibido por el cliente.

El director comercial de Halcón Viajes, Joan Martínez, ha señalado que el diseño de 'Vacas Flex' nace de la observación directa de las necesidades del mercado, donde la flexibilidad se ha convertido en una prioridad.

Según el directivo, la intención es eliminar los frenos que provocan los posibles imprevistos, ofreciendo condiciones claras que no obliguen al cliente a un compromiso inamovible.