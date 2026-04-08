Ibiza Gran Hotel reabre una nueva temporada con la renovación integral de sus suites de lujo - IBIZA GRAN HOTEL

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ibiza Gran Hotel ha anunciado la reapertura de sus instalaciones para el próximo 22 de abril, iniciando su decimonovena temporada con una propuesta renovada que incluye la remodelación de las suites de su quinta planta y la actualización de su oferta de bienestar y gastronomía.

La principal novedad de este año es la transformación de The Gran Floor, la quinta planta del establecimiento. Bajo el diseño del estudio de Sandra Tarruella, se han inaugurado trece Deluxe Suites de 95 metros cuadrados. Estas estancias buscan una integración estética con el entorno mediterráneo y vistas directas a Dalt Vila.

En el ámbito gastronómico, el hotel mantiene como eje central el restaurante La Gaia, dirigido por el chef Óscar Molina, que conserva su estrella Michelin y sus dos soles Repsol. La oferta culinaria se completa con establecimientos de perfil internacional como Zuma (cocina japonesa), Cipriani (italiana) y el espacio de coctelería Musa, inspirado en la estética de la isla de los años 70.

Asimismo, la empresa ha informado de la mejora de su área de bienestar, el Open Spa. El complejo cuenta con más de 1.300 metros cuadrados dedicados a la hidroterapia y tratamientos de relajación, habiendo renovado este año sus cabinas de tratamiento y zonas de rituales para potenciar su oferta de servicios de cuidado personal.

Con estas actualizaciones, el hotel de cinco estrellas Gran Lujo busca consolidar su posición en el sector de la hospitalidad independiente en Baleares, combinando el entretenimiento nocturno -a través del Casino de Ibiza y el Club Chinois- con una experiencia de alojamiento centrada en el diseño y el arte contemporáneo.