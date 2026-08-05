Ni julio ni principios de agosto: esta es la fecha exacta para volar a Nueva York o Tokio con los mejores precios

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 35% de los españoles señala que coordinar las fechas de viaje es el principal obstáculo a la hora de organizar vacaciones en grupo, seguido de la elección del destino (28%) y la fijación de un presupuesto común (28%), según datos del informe 'Smart Summer 2026' elaborado por la plataforma Skyscanner.

La investigación concluye que la planificación de una escapada estival en grupo requiere una media de 15 horas de gestión, situándose por encima de las 30 horas en el caso del 18% de los encuestados.

Asimismo, el impacto emocional del proceso hace que un 27% de los viajeros se sienta abrumado, una cifra que asciende al 43% entre los jóvenes de 25 a 34 años.

Entre otras fricciones logísticas destacadas en el estudio figuran la búsqueda de un alojamiento adecuado para todos los integrantes (26%), las discrepancias en la elección de vuelos o actividades (22%) y la adaptación a las rutinas infantiles (11%).

OPORTUNIDADES DE AHORRO A FINALES DE AGOSTO

Para contrarrestar el sobrecoste provocado por la rigidez en el calendario --que afecta al 28% de los usuarios--, Skyscanner señala la semana del 31 de agosto como el periodo con las tarifas más competitivas de la temporada alta estival tanto en rutas europeas como intercontinentales.

Según el análisis de la plataforma, volar a destinos como Nueva York en la última semana de agosto permite obtener billetes desde 439 euros, frente a la media estival de 551 euros.

Del mismo modo, las tarifas para Tokio y Cancún registran sus mínimos del periodo en ese tramo final, con precios de entrada de 689 euros y 588 euros, respectivamente.

En el ámbito europeo, la compañía apunta a ciudades como Toulouse (desde 77 euros), Oporto (desde 88 euros) o Bratislava (desde 83 euros) como las alternativas más económicas para contener el gasto en grupo.