Ocean Drive Sevilla impulsa el talento local con una nueva edición de la galería pop up y un market creativo - OCEAN DRIVE SEVILLA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hotel Ocean Drive Sevilla ha anunciado la celebración de una nueva edición de Galería Pop Up, un market de emprendedores con un marcado enfoque cultural y local, que tendrá lugar los próximos 22 y 23 de noviembre en horario de 13:00 a 17:00 horas.

La iniciativa busca consolidar el compromiso del establecimiento con el arte, la creación independiente y la vida urbana de la capital hispalense, ofreciendo un espacio dinámico para la promoción del talento local.

Durante las dos jornadas, la planta baja y la zona de restaurante del hotel se transformarán en un escaparate para una docena de stands que exhibirán propuestas de ilustración, diseño, artesanía y productos locales. El programa incluirá, además, pintura en directo por parte de artistas sevillanos, buscando generar un ambiente interactivo y cercano para los visitantes.

FOCO EN EL ARTE LOCAL Y LA VOCACIÓN 'PET FRIENDLY'

Galería Pop Up se articula en torno a dos pilares esenciales: el apoyo al arte y la creación local y la vocación pet friendly que caracteriza la identidad de Ocean Drive Sevilla.

El evento refuerza su carácter inclusivo con la participación de marcas dedicadas al bienestar y estilo de vida animal. Como gesto distintivo, el hotel ofrecerá cookies gratuitas a todos aquellos que acudan con sus mascotas, subrayando el ambiente acogedor y abierto de la convocatoria.