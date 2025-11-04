One Shot Hotels apuesta por la cultura: exhibición gratuita dedicada a Pedro Moreno para impulsar el turismo escénico

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

One Shot Hotels ha anunciado su primer patrocinio oficial de los II Premios Yvonne Blake 2025, con una exposición dedicada al diseñador de vestuario Pedro Moreno, galardonado con el Premio de Honor, que abrirá al público del 7 al 17 de noviembre en el lobby de su hotel One Shot Fortuny en Madrid.

La muestra, de acceso gratuito durante el horario habitual del establecimiento, exhibe tres trajes emblemáticos de la carrera del diseñador, abarcando producciones de teatro, ópera y cine, y se alinea con el pilar estratégico de la cadena de "aprecio por la belleza y la cultura", que busca integrar el arte en su oferta hotelera para atraer a un turismo cultural de alto valor.

Pedro Moreno, con formación en Bellas Artes por la Real Academia de San Fernando y en Antropología por La Sorbona de París, acumula más de 50 años de trayectoria colaborando con directores como Pilar Miró y Carlos Saura. Ha obtenido dos Premios Goya al Mejor Diseño de Vestuario por El perro del hortelano (1997) y Goya en Burdeos (1999), además de un Premio Max por Pelo de Tormenta (1998).

El homenaje culminará el 11 de noviembre en la gala de los Premios Yvonne Blake, celebrada en el Teatro Capitol de Madrid, organizada por la Asociación de Artistas Plásticos y Audiovisuales de España (AAPEE), que posiciona el vestuario escénico como eje del sector audiovisual y escénico en cine, teatro y televisión.

Como patrocinador, One Shot Hotels refuerza su estrategia de inversión en contenidos culturales para potenciar la ocupación hotelera y la visibilidad de marca.

"En One Shot Hotels creemos que la belleza puede encontrarse en muchos lugares, también en los menos reconocidos. El diseño de vestuario es una disciplina muy sensible y creativa que, con esta colaboración, nos permite seguir acercando la cultura a nuestros hoteles. Nos emociona apoyar el talento que da vida al arte escénico y formar parte del homenaje a Pedro Moreno", ha declarado Juanma García Martín, responsable comercial de la cadena.

La entrada a la exposición es gratuita y permanecerá abierta al público en el horario habitual del hotel.