El plan más premium de Madrid: recibe 2026 con Dom Pérignon y vistas panorámicas en el rooftop del RIU Plaza España

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Imagina brindar por el nuevo año con una copa de Dom Pérignon en mano, mientras las luces de la Gran Vía parpadean como un telón de fondo festivo. O saborear un buffet navideño con mariscos frescos y sushi en vivo, al ritmo de una banda en directo.

El Hotel RIU Plaza España, icónico rascacielos en el corazón de la capital, ha desvelado su calendario de cenas de gala para estas fiestas, convirtiendo la Navidad y la Nochevieja en una experiencia de lujo inigualable. Para los amantes del turismo gastronómico, este es el plan perfecto: alta cocina, panorámicas de ensueño y un toque de exclusividad que eleva la celebración a otro nivel.

Ubicado en la Plaza de España, el RIU Plaza España no es solo un hotel de cinco estrellas; es un mirador privilegiado a Madrid. Su terraza 360º Rooftop Bar, en la planta 27, se corona como uno de los espacios más codiciados de la ciudad.

Aquí, las puestas de sol dan paso a noches vibrantes con música en directo, conciertos y un ambiente que invita a bailar hasta la madrugada. Y para los más atrevidos, no falta la pasarela con balcón de cristal: un selfie desde allí, con Madrid a tus pies, y el hashtag #RiuPeople para unirte al club de los valientes.

Justo un piso más abajo, en la planta 26, el El Edén Gastrobar se erige como refugio gourmet. Este espacio es ideal para picar tapas elaboradas, aperitivos innovadores o cócteles artesanales antes de ascender a la terraza.

También existe la opción de un brunch dominical con platos dulces y salados, copa de bienvenida y una selección de frutas frescas que despierta los sentidos para posteriormente descubrir la ciudad.

TRES EXPERIENCIAS NAVIDEÑAS DEL BUFFET TRADICIONAL AL ROOFTOP VIP

El hotel ha diseñado un trío de eventos que fusionan gastronomía de autor, tradición y espectáculo, pensados para quienes buscan algo más que una cena: una historia que contar. Todas las propuestas incluyen menús curados por chefs expertos, vinos de bodega selecta y un servicio impecable en salones decorados al estilo navideño.

Gala de Nochebuena (24 de diciembre)

La magia de la cena familiar se transforma en un festín buffet en el elegante restaurante del hotel. Estaciones gourmet con mariscos del día, quesos artesanales, ibéricos de bellota, sushi fresco y show cooking en vivo -desde paellas hasta carnes a la brasa- aseguran variedad para todos los paladares.

Acompañado de música ambiental y una selección de vinos que realzan cada bocado, es el tributo perfecto a la calidez navideña. Los precios oscilan entre los 199 euros por adulto hasta los 85 euros para niños hasta 12 años. Niños menores de 3 años, gratis.

Cena Gala Dinner Show de Nochevieja (31 de diciembre)

El clímax de las fiestas arranca con un cóctel de bienvenida exclusivo, seguido de un menú de tres platos exquisitos, surtido de dulces navideños y las tradicionales uvas de la suerte. La noche no acaba con el postre: baila hasta las 3 de la mañana con barra libre de primeras marcas, confeti volando y un resopón para recargar energías. 'Viviremos las campanadas juntos y daremos la bienvenida al 2026 con ritmo y alegría', promete el hotel. Los precios van desde los 405 euros por adulto a los 105 euros para niños hasta 12 años.

Fin de Año en el Rooftop 360º

Para los que prefieren las alturas, esta opción VIP eleva la celebración literalmente. Reserva una mesa para cuatro personas con botella de Dom Pérignon incluida, uvas de la suerte y vistas panorámicas a la ciudad iluminada. Brinda por el 2025 que se va y el 2026 que llega, en un ambiente mágico y exclusivo. Los precios van desde los 475 euros por mesa (sujeto a disponibilidad y antelación en reservas).

Estas propuestas no solo destacan por su refinada oferta gastronómica sino por su ubicación inmejorable: a pasos de la Gran Vía, el Palacio Real y los museos más emblemáticos. Ideal para viajeros que combinan cultura y placer, o para madrileños que buscan un escape urbano sin salir de la ciudad.