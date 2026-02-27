Las reservas para Semana Santa se disparan y agotan el aforo en los grandes iconos turísticos europeos

Castillo de Edimburgo - CIVITATIS

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La demanda de visitas guiadas y excursiones en español está alcanzando picos que obligarán a los viajeros de última hora a reconfigurar sus planes ante el inminente agotamiento de aforos, según datos de la plataforma Civitatis, que asegura que la cuenta atrás para la Semana Santa ha comenzado con un ritmo de reservas que amenaza con colgar el cartel de 'completo' en las experiencias más emblemáticas de Europa

Los monumentos Patrimonio de la Humanidad y los accesos prioritarios sin colas lideran las búsquedas. En España, los puntos críticos se concentran en Andalucía y Madrid.

La Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada -esta última con un cupo diario estrictamente regulado- son las primeras en agotar sus pases centrales. En Sevilla, la presión sobre el Alcázar, la Catedral y la Giralda se intensifica debido al doble atractivo del patrimonio y la propia celebración religiosa local.

A nivel internacional, el Vaticano se posiciona como el gran 'cuello de botella'. Las visitas guiadas a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina son las más demandadas, con esperas que pueden superar las dos horas para quienes no cuenten con acceso prioritario. Una situación similar se registra en Estambul con los tours por Santa Sofía y la Mezquita Azul, y en Lisboa, donde los paseos en barco por el Tajo al atardecer registran ya una ocupación máxima en las plazas por embarcación.

El sector también advierte de limitaciones en el turismo de naturaleza y escapadas de un día. Las excursiones desde Edimburgo hacia las Highlands y el Lago Ness cuentan con plazas limitadas por la capacidad de los vehículos, mientras que en Madrid, las salidas hacia El Escorial y el Valle de los Caídos presentan ya una alta ocupación para los días festivos de marzo y abril.

Desde el sector insisten en que la reserva previa se ha convertido en un requisito prácticamente obligatorio para garantizar la entrada a los principales hitos turísticos durante este periodo vacacional.