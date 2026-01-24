Sánchez (Paradores): "Nuestro modelo es rentable y el cambio histórico ya es una realidad"

Raquel Sánchez, presidenta de Paradores de Turismo de España - PARADORES

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, afirma que la compañía "ha demostrado que su modelo es rentable" tras cerrar 2025 con una ocupación media del 76%, un récord en más de dos décadas, y un beneficio final en torno a 23 millones de euros, más del doble de lo presupuestado, pese al cierre simultáneo de 13 establecimientos por las obras de modernización.

La directiva aseguró en una entrevista concedida a Europa Press, en el marco de la feria turística Fitur que se celebra esta semana en Madrid, que 2025 será "el año de la consolidación del cambio histórico" que está viviendo la compañía, en plena ejecución de un plan de inversión superior a los 250 millones de euros.

"Estos resultados demuestran que vamos por el camino correcto, que las decisiones que estamos tomando son las adecuadas, que el modelo de Paradores funciona y, por supuesto, que Paradores es rentable", subraya Sánchez al hacer balance del ejercicio.

La compañía cerró 2025 con ingresos brutos superiores a 337 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) estimado de 54 millones, a pesar del impacto temporal de las reformas en numerosos establecimientos.

La presidenta recalca que la lectura más relevante es la evolución en términos comparables: excluyendo los Paradores afectados por obras en uno u otro año, los ingresos crecieron un 3,3% (10,5 millones) y la ocupación subió 3 puntos, hasta el 76%, consolidando la fortaleza del turismo de interior y del modelo de diversificación y desestacionalización.

"La transformación integral que la compañía inició en 2024 ya no es una promesa, es una realidad que empieza a dar sus frutos. 2025 ha sido el año de la consolidación del cambio histórico", aseguró la presidenta.

CAMBIO HISTÓRICO E IMPULSO INVERSOR.

Sánchez asegura que la cadena pública se dispone llegar a su centenario en 2028 con una red "más modernizada, más eficiente y más competitiva". El plan de inversión histórico combina reformas integrales, actualización artística y mejora de estándares de sostenibilidad y eficiencia energética.

Solo en el último ejercicio se ejecutaron 40 millones de inversión y se reabrieron 10 Paradores completamente renovados, con nuevos proyectos artísticos y un reposicionamiento orientado a elevar la experiencia del cliente.

A ello se añade la inauguración del Parador de Molina de Aragón, que la presidenta presenta como ejemplo del modelo de Paradores para diversificar destinos, desestacionalizar la demanda y dinamizar la economía de territorios de interior.

"Nuestro objetivo es modernizar sin perder esencia y construir un futuro sólido para toda la Red y para los territorios en los que estamos presentes", resume en la entrevista a Europa Press.

RUMBO A LOS 100 ESTABLECIMIENTOS EN 2026.

Paradores alcanzará en 2026 el hito de los 100 establecimientos con la apertura del Parador de Ibiza (el próximo 23 de febrero) y del Parador de Veruela. En paralelo, se mantendrá un elevado ritmo inversor con la continuación de las obras en Paradores como Santillana del Mar, Olite, Benicarló, Cervera, Nerja, Melilla, Tortosa, Arties, Gredos, Monforte de Lemos, Sos del Rey Católico u Oropesa, entre otros.

Al final de 2026, las reformas integrales superarán los 20 Paradores, que, junto con las actuaciones de Turespaña en otros 39 establecimientos, supondrán intervenciones en el 60% de la red, con vistas a llegar al 100% en los próximos años. "Ya estamos trabajando en un plan de inversiones a 10 años vista porque los paradores están vivos y siempre hay que mantener el nivel de excelencia", justificó.

En el ámbito de las relaciones laborales, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha mostrado un tono conciliador y optimista respecto al estado de las negociaciones del nuevo convenio colectivo.

Según ha detallado, la compañía mantiene una negociación "incansable" con los representantes de los trabajadores, con reuniones de carácter semanal en las que se están produciendo avances significativos. La directiva ha expresado su plena confianza en alcanzar un acuerdo "en breve", con el objetivo de culminar un proceso que garantice la estabilidad y la paz social de la empresa pública.

RÉCORD DE OCUPACIÓN Y FORTALEZA DEL TURISMO DE INTERIOR

La red logró en 2025 una ocupación media del 76%, dos puntos por encima de 2024, que ya había marcado el mejor registro de las últimas dos décadas, pese al cierre simultáneo de hasta 13 Paradores durante periodos prolongados por las obras. El comportamiento confirma la fortaleza del turismo de interior y el tirón del modelo de Paradores, que combina destinos urbanos, rurales, de costa y naturaleza.

El Parador de Málaga Gibralfaro encabezó el ranking de ocupación con un 94%, seguido de Costa da Morte, Molina de Aragón, Ronda, Cañadas del Teide, Toledo, Lleida, Cuenca, Cádiz y Alcañiz. Entre los 10 Paradores con mayor ocupación destacan especialmente Molina de Aragón (89%), Lleida (86%) y Alcañiz (85%), todos en destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales, que superan de largo el 85% anual y refuerzan el potencial del interior.

En verano, la ocupación media alcanzó el 86%, con más del 94% en destinos de playa y picos del 90% en agosto; algunos establecimientos, como Mazagón, Costa da Morte y Tordesillas, rozaron el lleno con un 99%. Durante julio y agosto, dos de los tres Paradores con mayor ocupación de toda la red fueron destinos de interior, Benavente y Tordesillas, ambos por encima del 97%, un dato especialmente significativo en plena temporada alta.

CLIENTE INTERNACIONAL, MICE Y FIDELIZACIÓN

El cliente internacional representa ya el 34,2% del total y Paradores ha reforzado en 2025 su estrategia de internacionalización, con especial foco en el mercado chino.

El Reino Unido se consolida como primer mercado emisor extranjero, seguido por Estados Unidos, Alemania y Francia, mientras que China, Países Bajos y Bélgica registran los mayores crecimientos frente a 2024.

Sánchez remarca que Paradores es también "una red para empresas", con una propuesta diferenciada para el turismo MICE, apoyada en iniciativas como la Guía de Eventos Sostenibles y una calculadora de huella de carbono para reuniones y convenciones.

En paralelo, la compañía ha reforzado su apuesta por la experiencia del cliente: con más de 70.000 valoraciones en el último año, la cadena registra un Global Review Index del 88, uno de los más altos del sector, y su programa de fidelización supera ya el millón de 'Amigos de Paradores', con cerca de 100.000 nuevas altas en 2025.

El peso del cliente internacional dentro del programa de fidelización crece y ya supone el 27% de las nuevas altas, dos puntos más que un año antes, consolidando el atractivo de la marca fuera de España.

Además, iniciativas como el programa de ecoturismo 'Naturaleza para los Sentidos', presente ya en 27 Paradores, o proyectos divulgativos como 'Descubre Paradores', que se extenderá en 2026 a otros diez establecimientos, refuerzan el posicionamiento de la red en torno a la sostenibilidad, el patrimonio y las experiencias singulares, ejes sobre los que la presidenta asienta el "cambio histórico" de la compañía.