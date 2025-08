UMusic Shop celebra la Semana del Vinilo, una experiencia sonora para melómanos y coleccionistas

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

UMusic Shop, el primer espacio de retail de UMusic Hotels en el mundo, presenta la Semana del Vinilo, una celebración del formato más icónico de la música que tendrá lugar del 11 al 18 de agosto en su local de la Calle Carretas, dentro de UMusic Hotel Madrid.

Durante una semana, el espacio se transformará en un punto de encuentro para melómanos, audiófilos y coleccionistas, con una cuidada selección de ediciones en vinilo que abarcan géneros como el flamenco, pop, rock, jazz, electrónica, soul, reggae o world music, en un recorrido musical que une generaciones y estilos.

Durante esta semana, los visitantes de UMusic Shop podrán encontrarse con obras de auténticas leyendas y referentes musicales como Bob Marley, The Rolling Stones, Paco de Lucía, Supertramp, The Beatles, Guns N' Roses, The Police, Mecano o James Brown.

Tampoco faltarán los éxitos y álbumes de grandes nombres de la música actual, entre ellos Taylor Swift, Olivia Rodrigo, The Weeknd, Sabrina Carpenter, Amaia, Carolina Durante, Yungblud, Haim, Imagine Dragons, Lorde o Lady Gaga.

Cada disco en vinilo contará con un 10% de descuento, como muestra del compromiso de Universal Music Group con el valor del formato físico y la experiencia sensorial que supone descubrir, tocar y escuchar música en su versión más atemporal.

UNA NUEVA CITA PARA VIVIR LA MÚSICA CON TODOS LOS SENTIDOS

Con esta iniciativa, UMusic Shop reafirma su apuesta por la cultura musical en formato físico, consolidándose como un lugar de referencia en Madrid donde descubrir ediciones especiales, lanzamientos exclusivos y objetos de colección, todo ello enmarcado en un entorno inmersivo, cuidado al detalle y conectado con el espíritu de UMusic Hotels.

Situado dentro de UMusic Hotel Madrid, este espacio ofrece una experiencia única para los amantes de la música, entre vinilos, diseño contemporáneo, tecnología de alta fidelidad y un ambiente que celebra la conexión entre artistas y fans.