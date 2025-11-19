Arabia Saudí impulsa su crecimiento como nuevo epicentro mundial del golf

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El golf en Arabia Saudí ha pasado rápidamente de ser una actividad minoritaria a convertirse en uno de los deportes de más rápido crecimiento del país, impulsado por instalaciones de primera categoría, un calendario de torneos cada vez más amplio y el reconocimiento mundial. Con campos de última generación enclavados en paisajes de gran diversidad, Arabia Saudí emerge como un destino donde el golf alcanza la excelencia.

Este auge está impulsado por una inversión significativa, un calendario de torneos en expansión y el desarrollo de instalaciones de última generación que atraen tanto a jugadores de élite como a aficionados, con figuras de prestigio como Ian Poulter, Brooks Koepka y Dustin Johnson entre los habituales.

Al acoger torneos de primer nivel como el Saudi International y la LIV Golf, Arabia Saudí ha afianzado su posición, atrayendo competición de máximo nivel, inspirando el talento local y estableciendo nuevos estándares de excelencia en la región.

La creciente oferta de campos de golf de Arabia Saudí es un pilar de esta estrategia, destacando varias instalaciones de referencia.

Entre ellas, el Royal Greens Golf & Country Club (KAEC), un campo profesional de 18 hoyos (par 72) con certificación GEO y vistas impresionantes al mar, que es sede habitual del Saudi International y la Aramco Team Series.

El Riyadh Golf Club (Riad), también con certificación GEO y premiado como 'Mejor campo de golf de Arabia Saudí' en varias ediciones de los World Golf Awards, permite jugar de noche gracias a su iluminación y acogerá el inicio de la LIV Golf League Riad (5-7 de febrero de 2026).

Otros campos relevantes incluyen el Nofa Golf Resort, que ofrece una experiencia única al integrar un mini parque safari, y el futurista Shura Links en la Isla de Shura, Mar Rojo, con apertura prevista a finales de 2025, centrado en la sostenibilidad.

El país se ha convertido en una parada clave en los circuitos mundiales, tanto masculinos como femeninos.

Riad acogerá el inicio de la temporada de la LIV Golf League y la final del PIF Saudi Ladies International (Ladies European Tour), que en 2026 distribuirá un premio récord de cinco millones de dólares, el más alto en la historia de la serie, situando a la capital como un destino de primer nivel para el golf femenino. Además, el PIF Saudi International se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2025 en el Riyadh Golf Club.

Este crecimiento sostenido se mantiene ligado a un firme compromiso con la sostenibilidad, visible en las certificaciones GEO de sus campos y en campañas de fomento como GoGolf, que buscan ampliar el acceso y la participación en este deporte.