Economía.-El colegio IES Príncipe Felipe "conquista" el 'Reto Amelia' de 'Ellas Vuelan Alto' en una final de 150 alumnos. - ASOCIACIÓN 'ELLAS VUELAN ALTO'

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio IES Príncipe Felipe se ha proclamado ganador de la primera edición del Reto Amelia, una competición educativa impulsada por 'Ellas Vuelan Alto' y patrocinada por Boeing que ha reunido a 150 estudiantes de diez centros educativos de la Comunidad de Madrid para afrontar desafíos aeroespaciales inspirados en la figura de la aviadora desaparecida en 1937, Amelia Earhart.

Tras varios meses de trabajo, los diez equipos finalistas se han dado cita en la ETSIAE de la Universidad Politécnica de Madrid para presentar sus soluciones a la desaparición de Amelia Earhart durante su intento de dar la vuelta al mundo en 1937, según ha tranmisito la asociación 'Ellas Vuelan Alto' en un comunicado.

El segundo puesto ha sido para el IES San Fernando y el tercero para el IES Antonio Fraguas Forges, mientras que el Colegio Goyeneche ha recibido una Mención Especial. "Os falta mucho por creer en vosotros mismos, tenéis que creéroslo", ha expresado a los estudiantes la directora general de Formación de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Marín García. Asimismo, se ha dirigido a los docentes señalando que ellos quieren "de verdad" que los alumnos "vuelen alto".

Por su parte, el subdirector Jefe de Estudios de la ETSIAE, Javier Cubas Cano, ha subrayado que "el reto se acerca mucho a lo que se enseña en la escuela" y ha señalado el objetivo de alcanzar el 50% de alumnas en la carrera frente al 26% actual.

En cuanto a la parte profesional, la presidenta de 'Ellas Vuelan Alto', Isabel Mestre, ha reivindicado que "el aprendizaje es lo más importante". "Todos los días voy feliz a trabajar". En esta línea, la responsable de Relaciones Institucionales de Boeing, Laura Armenteros, ha explicado que la iniciativa busca "despertar la curiosidad STEAM en jóvenes desde edades tempranas".

Finalmente, el subdirector de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Héctor Guerrero Padrón, ha clausurado el acto recordando que "la ciencia nos enseña que no hay límites". "Es fundamental trabajar cooperando, con ilusión y ayudando a los demás", ha sentenciado.

TALENTO STEM DESDE EDADES TEMPRANAS

Con el Reto Amelia, Ellas Vuelan Alto y Boeing buscan despertar vocaciones científicas y tecnológicas mediante una experiencia práctica conectada con desafíos reales.

Con esta primera edición, la asociación y la compañía han reforzado su compromiso con la promoción del talento joven y con la creación de referentes que inspiren a las nuevas generaciones a explorar carreras STEM y oportunidades profesionales ligadas al sector aeroespacial.