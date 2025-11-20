Colmar (Alsacia) desbanca a Edimburgo y se corona como el mercadillo navideño favorito de los viajeros españoles

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magia de la Navidad se extiende por Europa, y los viajeros españoles ya han elegido su destino preferido para sumergirse en la atmósfera festiva. En una encuesta organizada por la comunidad de viajeros de Lonely Planet España a través de su cuenta de Instagram, Colmar, en Alsacia (Francia), ha sido coronado como el mercadillo navideño favorito, superando a otros 31 destinos europeos.

Con una participación que superó los 44.000 votos, la comunidad de viajeros españoles se decantó por el encanto de cuento de hadas de la ciudad alsaciana. Colmar se impuso en la gran final con un contundente 72% de los votos frente a su rival finalista, Edimburgo (Escocia).

El pintoresco casco antiguo de Colmar, famoso por sus casas entramadas y sus canales en la Petite Venise, ha cautivado a los votantes. La ciudad francesa alberga seis mercados navideños únicos, ofreciendo una inmersión completa en el espíritu festivo.

En la Petite Venise, el mercado infantil fascina con un carrusel mágico, un belén animado y un buzón especial para las cartas a Papá Noel.

El mercado de la Ancienne Douane se convierte en el lugar ideal para los amantes de las antigüedades, el arte y la artesanía, ofreciendo piezas únicas y creativas.

La gastronomía alsaciana es un tesoro en Colmar, destacando el pan de jengibre, las especiadas galletas bredele, los springerle con aroma a anís y el delicioso pastel de frutas berawecka enriquecido con kirsch.

La encuesta de Lonely Planet puso a prueba a 32 mercadillos navideños de siete países diferentes (Austria, Alemania, República Checa, Hungría, Reino Unido, Dinamarca y Francia).

El proceso de selección incluyó eliminatorias sucesivas (octavos de final, cuartos, semifinales) hasta enfrentar a los dos pesos pesados en la gran final: Colmar y Edimburgo.

Además de los finalistas, otros destinos muy valorados en las votaciones fueron los mercadillos de Salzburgo, Núremberg, Ravennaschlucht, Praga, Budapest y Copenhague, demostrando la rica oferta que el continente europeo presenta en esta época del año.