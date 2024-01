Los controladores aéreos desconocían el movimiento del avión de guardacostas antes de la colisión en Tokio (Japón)

January 3, 2024, Tokio, Tokio, Japan: Beim Zusammenstoà eines Airbus A350 von Japan Airlines und einer Bombardier Dash 8-300 der japanischen Küstenwache am Flughafen Tokio-Haneda gab es Tote und Verletzte.

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los controladores aéreos del aeropuerto Haneda de Tokio (Japón) desconocían que el avión de la Guardia Costera, implicado en la reciente colisión con un avión de pasajeros de Japan Airlines el pasado martes, se había desplazado a la pista después de que ellos le indicaran que se dirigiera a un punto de espera en una calle de rodaje.

Así lo han manifestado durante las entrevistas que están llevando a cabo los funcionarios del Ministerio de Transportes japonés para investigar lo que ocurrió en el periodo previo al accidente, según ha informado la emisora estatal NHK.

Los controladores también han afirmado que no prestaron atención al avión de los guardacostas porque estaban ocupados con otras tareas, como la coordinación de otras aeronaves.

Por tanto, se cree que el avión de la Guardia Costera entró por error en la pista donde se produjo la colisión. Además, la transcripción de las comunicaciones por radio entre el control del tráfico aéreo y los dos aviones no contiene ninguna advertencia a los aviones sobre una situación anormal.

Asimismo, Japan Airlines ha comunicado que los pilotos de su avión de pasajeros no tuvieron contacto visual con la aeronave más pequeña cuando éste entró en la pista. La aerolínea ha afirmado que no puede decir en este momento por qué los pilotos no vieron a la aeronave.

Por el contrario, la versión del capitán de la Guardia Costera, el único superviviente de los seis miembros del avión, difiere de la comunicación compartida por el Ministerio al asegurar que recibió permiso para entrar en pista para despegar.

El avión comercial se accidentó a las 17:47 hora local de Japón este martes al colisionar con un avión DHC-8 de la Guardia Costera en el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Haneda.

Los 367 pasajeros y 12 tripulantes del avión de JAL fueron evacuados del avión, mientras que cinco de las seis personas que se encontraban a bordo del DHC-8 han fallecido.