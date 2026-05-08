El despertar del lince: un safari de leyenda en el corazón de la Mancha

Safari en La Caminera Club de Campo - CAMINERA CLUB DE CAMPO

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El sector del turismo de naturaleza en Castilla-La Mancha cuenta con una nueva propuesta de alta gama diseñada para el avistamiento de fauna salvaje en entornos controlados. Se trata de un safari en 4x4 centrado en la observación del lince ibérico, una experiencia que permite a los usuarios adentrarse en terrenos privados de monte mediterráneo para descubrir la biodiversidad de la zona.

La iniciativa propuesta por el hotel de lujo La Caminera Club de Campo situado en Torrenueva (Ciudad Real) combina la exploración técnica con un enfoque educativo, permitiendo conocer de cerca los programas de recuperación de este felino, uno de los grandes símbolos de la fauna en España.

La actividad se desarrolla acompañada por guías expertos en fauna ibérica, quienes dirigen un recorrido que alterna la conducción con paradas interpretativas y breves rutas a pie para analizar el ecosistema. Durante las ocho horas de duración que puede alcanzar el circuito, los participantes tienen la oportunidad de avistar, además del lince, especies como el águila imperial o el buitre negro.

La experiencia se gestiona bajo estrictos protocolos de observación responsable y sostenibilidad, asegurando un impacto mínimo en el hábitat natural de las especies.

En cuanto a los servicios incluidos, la propuesta de La Caminera Club de Campo contempla el uso de prismáticos individuales y telescopios de observación de alta precisión, además de ofrecer material de apoyo para fotografía si se solicita previamente.

El servicio busca la máxima privacidad del grupo, adaptando el ritmo de la jornada a las condiciones del terreno y a las posibilidades de avistamiento. Para mayor comodidad, el recorrido incluye un aperitivo campestre con bebidas y equipamiento contra la intemperie, como mantas impermeables.

Esta expedición está disponible con tarifas de 520 euros para vehículos de dos personas y 550 euros para grupos de cuatro.

La logística está diseñada para que la salida y el regreso se realicen cómodamente desde las instalaciones de La Caminera Club de Campo, facilitando el acceso a una de las experiencias de naturaleza más exclusivas de la región para aquellos interesados en la fauna ibérica y el paisaje de la Mancha.