Duelo gastronómico 'Akira Back Chef Battle' que cita a los talentos de Tenerife y Florencia

Akira Back Tenerife - AKIRA BACK TENERIFE

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Akira Back Tenerife reunirá este viernes a los chefs Julio Hernández y Anna (Soohyun) An (W Florence) en un duelo sensorial que combina alta cocina nipona, coctelería de autor y música en directo de dos de los hoteles más icónicos del portfolio de propiedades de lujo de Marriott International.

Un cita que se celebrará en el resort The Ritz-Carlton Tenerife, Abama, que acogerá en su restaurante Akira Back Tenerife el evento gastronómico 'Akira Back Chef Battle', un encuentro concebido como un auténtico 'duelo de chefs' en colaboración con el restaurante Akira Back Florence, situado en el hotel W Florence.

La experiencia reunirá en los fogones a Julio Hernández, jefe de cocina residente de Akira Back Tenerife, y a Anna (Soohyun) An, chef de Akira Back Florence, en una velada que supondrá una exhibición de excelencia culinaria y una puesta en escena original diseñada para mostrar la identidad de ambos establecimientos.

Más allá de una propuesta gastronómica convencional, la iniciativa ha sido concebida como un punto de encuentro social y cultural pensado especialmente para la comunidad local de Tenerife. La cita permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia cosmopolita de alcance internacional sin necesidad de salir de la isla, en una atmósfera donde la gastronomía, la música y la creatividad serán los hilos conductores.

La velada dará comienzo con un pase de bienvenida compuesto por pequeñas elaboraciones y cócteles de autor diseñados conjuntamente por las barras de Akira Back Tenerife y Akira Back Florence, acompañados por la ambientación sonora de la artista e internacional DJ Ana Pak.

Tras la bienvenida, la batalla de chefs dará comienzo con un menú que reúne una selección de los platos estrella de Akira Back Tenerife y Akira Back Florence, ofreciendo una experiencia única en la que convergerán sus estilos, técnicas y creaciones más representativas.

Entre las propuestas que presentará el chef Julio Hernández figuran elaboraciones como el Akira Back Sushi y el Yuzu Mochi, dos de sus creaciones más reconocibles, junto a otros platos diseñados para mostrar la identidad culinaria de ambos equipos.

Con iniciativas como Akira Back Chef Battle, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama reafirma su vocación de ser mucho más que un destino hotelero: un espacio abierto a la isla donde convergen la gastronomía, la música, el bienestar y la creación contemporánea.