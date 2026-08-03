España recibe casi 46,6 millones de visitantes hasta junio, con un gasto de 63.800 millones de euros, un 7% más

Una persona en un andén de la Estación de Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Renfe afrontará la operación salida de las vacaciones de agosto con unos servicios mínimos del 73% en los trenes de alta veloc - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

España recibió casi 46,6 millones de visitantes extranjeros en los seis primeros meses del año, un 4,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total de los turistas internacionales se situó en 63.800 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año previo.

Solo en junio llegaron al país 9,7 millones de turistas internacionales, que realizaron un gasto de 13.579 millones de euros, un 4% más en tasa interanual.

En estos seis primeros meses de 2026, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, al concentrar el 17% del total, por delante de Alemania (11,7%) y Francia (7,4%). Por comunidades autónomas, Canarias concentra el 18,6% del gasto, seguida de Cataluña (18,5%) y la Comunidad de Madrid (15,7%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en el primer semestre fueron Reino Unido, con más de 9,9 millones y un aumento del 4,3%, Alemania, con casi 5,7 millones y una caída del 1,1%, y Francia, con cerca de 5,6 millones y un incremento del 1%.

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