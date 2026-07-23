Fundación Enaire lleva el modernismo catalán al Kunsthalle de Múnich - ENAIRE

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación Enaire ha aprobado la participación de la institución en la exposición internacional 'Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso', que acogerá el museo Kunsthalle de Múnich (Alemania) del 23 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027.

Para la muestra, la entidad pública ha seleccionado las dos obras más antiguas de la Colección Enaire de Arte Contemporáneo: 'Tormenta en la playa', de Hermenegildo Anglada Camarasa, y 'La cala encantada', de Joaquim Mir.

La directora gerente de la Fundación Enaire, Margarita Asuar, ha destacado la relevancia de colaborar en proyectos de proyección internacional que valorizan la cultura española en pinacotecas de reconocido prestigio, subrayando el valor histórico y la técnica plástica de los dos óleos prestados para el recorrido museográfico y la elaboración del catálogo oficial.

Las obras seleccionadas representan dos visiones fundamentales de la renovación del paisajismo en el arte español de principios del siglo XX.

El lienzo de Anglada Camarasa destaca por el uso del color, la materia y el trabajo compositivo de la luz en la atmósfera marina, mientras que la pieza de Joaquim Mir --concebida originalmente para el Grand Hotel de Palma en la cala de Sant Vicenç (Deià)-- refleja la autonomía del color y la experimentación lírica propia del modernismo y postimpresionismo.

La exposición 'Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso' reunirá en el Kunsthalle de Múnich un total de 160 piezas entre pinturas, dibujos, esculturas, mobiliario y maquetas arquitectónicas con el objetivo de difundir el desarrollo del modernismo en Cataluña comprendido entre los años 1880 y 1914.