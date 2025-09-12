Halloween en los parques españoles: terror, espectáculos y diversión para toda la familia

Halloween transforma los parques de atracciones españoles en escenarios de miedo y diversión para toda la familia - PORTAVENTURA WORLD

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los principales parques de atracciones españoles se preparan para celebrar Halloween con experiencias terroríficas, espectáculos inéditos y pasajes del miedo que prometen poner a prueba a grandes y pequeños.

Del 27 de septiembre al 3 de noviembre, Parque Warner se convierte en el epicentro del miedo en la Comunidad de Madrid, mientras que Parque de Atracciones de Madrid ofrece un programa especial hasta el 2 de noviembre.

En Cataluña, PortAventura World celebra Halloween del 20 de septiembre al 11 de noviembre con más de 50 días de actividades que combinan terror, diversión y espectáculo familiar.

PARQUE WARNER: DEL SHOW MUSICAL AL TERROR MÁS INTENSO

Parque Warner se prepara con una decoración espectacular: más de 1.000 calabazas, 6.000 plantas de maíz y un despliegue de artistas, animaciones y ambientación tematizada que recorre todo el parque.

La gran novedad de este año es el show musical 'Drácula' en Teatro Hollywood, que narra la historia de un joven abogado inglés que se adentra en la residencia del conde Drácula, combinando misterio, miedo y romanticismo.

Los más pequeños también tienen su espacio con el 'Looney Tunes Dance Festival Halloween Edition', donde los personajes de la famosa serie cobran vida con disfraces de Halloween y animaciones de calle en Cartoon Village. El parque mantiene sus desfiles clásicos: Superstars of Halloween Parade y Trick or Treat Party Parade, junto con el espectáculo 'El Día de los Muertos' en Old West Territory.

Los amantes del miedo pueden recorrer pasajes como Expedientes Warren: Pasaje del Terror, que este año incorpora una escena inspirada en la última película de la saga, junto a Crime Alley: Night of Chaos, La Monja e IT Experience.

HALLOWEEN SCARY NIGHTS: TERROR HASTA ALTAS HORAS

Las noches de Halloween más intensas, Halloween Scary Nights, se celebran los días 10, 17, 24 y 31 de octubre, con apertura hasta las 3 o 4 de la madrugada.

Este año, el parque estrena la mayor zona de terror de su historia, 'Cronohorror', con más de 50 personajes. Se suman otras scare zones: The Evil Party, ambientada en un circo; Eternal Winterlan', donde criaturas de pesadilla invaden la Navidad; y Old West Invasion, que desata el caos en Old West Territory. Además, el show con fuego La Noche del Hechicero se representa en Gotham City.

Durante estas noches, los visitantes pueden recorrer los 7 pasajes de terror del parque, incluyendo La Maldición de Río Brav", La Llorona y Arkham, para vivir el terror en su máxima intensidad.

PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID: TERROR FAMILIAR Y ADRENALINA

El Parque de Atracciones de Madrid también se transforma en un escenario de emoción y miedo para toda la familia. Los nuevos pasajes infantiles, El Castillo Misterioso y La Pirámide Maldita, ofrecen aventuras mágicas y enigmas para los más pequeños, mientras que los más valientes pueden recorrer Asylum, El Viejo Caserón, Nosferatu, El templo de Shanarkai y The Walking Dead Experience.

El parque completa la experiencia con espectáculos como Scream Show", recreaciones apocalípticas, y la Nickelodeon Halloween Party, donde personajes como Bob Esponja, Dora la Exploradora o Marshall de Patrulla Canina interactúan con los visitantes.

La Scare Zone Área 51 ofrece un recorrido inmersivo de ciencia ficción, y la tradicional salida zombie cierra la jornada con emoción y diversión.

PORTAVENTURA WORLD: EL HALLOWEEN MÁS LARGO Y COMPLETO DE EUROPA

En PortAventura World, Halloween se celebra del 20 de septiembre al 11 de noviembre, convirtiendo al resort en un destino de referencia a nivel europeo. El estreno '1,2,3 ¡Ya es Halloween!' combina música, humor y magia en SésamoAventura, con el Conde Draco y los personajes de Sesame Street como protagonistas.

El Halloween Birthday Parade, inspirado en el 30 aniversario del parque, presenta carrozas tematizadas, coreografías y un nuevo jingle, ofreciendo un espectáculo de color y energía que despide cada jornada. Los pasajes del terror incluyen La Leyenda del Rey Caníbal, La Isla Maldita, REC Experience, La Muerte Viva y la Scare Zone La Maldición del Emperador, repartidos por diferentes áreas.

Otros espectáculos adaptados a Halloween son West Blood Frenzy, Vampires y Halloween Factory, este último con nuevos números acrobáticos.

El resort completa la experiencia con menús temáticos, productos exclusivos, decoración en todos los rincones y horarios ampliados, consolidando Halloween como la gran cita del otoño europeo, donde el miedo se convierte en diversión para toda la familia.

Este Halloween, los parques españoles ofrecen una combinación perfecta de miedo, espectáculo y diversión para todos los públicos. Desde pasajes del terror extremos hasta espectáculos familiares, la experiencia se adapta a cada visitante y refuerza la proyección internacional de los parques, consolidando esta celebración como una de las grandes citas de ocio del año.