Iberia inaugura su ruta directa entre Madrid y Toronto con una ocupación de 95% y ofrece 37.000 plazas este verano

Corte de cinta protocolario de la inauguración de la ruta Madrid-Toronto de Iberia, a 13 de junio de 2026. - IBERIA

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha inaugurado este sábado una nueva ruta entre Madrid y Toronto (Canadá), con un vuelo que ha registrado una ocupación superior al 95% y que marca el inicio de una conexión que ofrecerá cinco frecuencias semanales y más de 37.000 plazas durante la temporada de verano.

El vuelo IB0367 ha despegado esta mañana desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 12.00 horas y está previsto que aterrice en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson a las 15.00 horas (hora local), según informa este sábado la compañía en un comunicado.

La nueva conexión contribuirá a generar un impacto económico de unos 31 millones de euros durante su primer año de operación, según las estimaciones de Iberia, y será operada en cinco frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos) con aviones Airbus A321XLR, su modelo "más eficiente" para vuelos transatlánticos y del que fue lanzadora mundial.

El A321XLR -del que cuenta con ocho aeronaves, completando así el pedido realizado en 2019- incorpora la nueva cabina Airspace, que ofrece compartimentos superiores más amplios, iluminación LED y una sensación de mayor espacio, además de contar con dos clases -Business y Turista- para un total de 182 asientos.

"Hoy no solo inauguramos una nueva ruta. Estamos acercando personas, negocios y culturas a ambos lados del Atlántico", afirma el director Corporativo de Iberia, Juan Cierco, quien apunta el objetivo de "acercar nuevos mercados y crear nuevas oportunidades" para los viajeros y las empresas.

La aerolínea española destaca que esta nueva ruta Madrid-Toronto refuerza su apuesta estratégica por Norteamérica y la expansión de su red de largo radio y forma parte de su Plan de Vuelo 2030.

Este contempla una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de la flota -pasando de los 51 aviones de largo radio actuales a los 70-, la digitalización de servicios, la mejora de la experiencia del cliente y la apertura de nuevos destinos, señala.

Antes de la salida del vuelo, en Barajas ha tenido lugar un corte de cinta protocolario, que ha contado con la presencia de Juan Cierco por parte de Iberia; la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo; el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo; el director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Mario Otero; y el 'senior trade commissioner' de la Embajada de Canadá en España, Mazen Mahfouz.