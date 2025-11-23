Las librerías más mágicas de Estados Unidos: un viaje de novela

MADRID 23 Nov. (EUROA PRESS) -

Olvídese del típico road trip. Imagine un viaje donde la trama está escrita por autores legendarios y los escenarios son vibrantes librerías de barrio y cafés históricos. Esta es la premisa de la nueva y seductora propuesta de Brand USA: un itinerario temático que enlaza la pasión por la lectura con el descubrimiento de la cultura americana, desde sus icónicos paisajes literarios hasta sus joyas gastronómicas ocultas.

Como bien afirma Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA, el objetivo es que el recorrido "sea como adentrarse en las páginas de una gran novela: llena de descubrimiento, carácter e inspiración". Una experiencia que no solo alimenta el alma lectora, sino que también nos invita a saborear la autenticidad que impregna cada rincón del país.

LA EXPERIENCIA MÁS "INDIE" EN POWELL'S BOOKS (PORTLAND, OREGON)

Un viaje a Estados Unidos no estaría completo sin una parada en la librería independiente más grande del mundo. Abierta desde 1971, Powell's Books es un paraíso para cualquier amante de los libros. Con varias sedes repartidas por Portland, Powell's no solo alberga una colección impresionante, sino que también funciona como punto de encuentro, con una agenda repleta de eventos que van desde sesiones de cuentacuentos y firmas de libros hasta encuentros con autores y charlas sobre los temas más variados.

Después de perderte entre los interminables pasillos de Powell's, si eres de los lectores que disfrutan de un buen libro acompañado de un café aún mejor, no hay nada más propio de Portland que pasar la tarde en Albina Press o Coava Coffee, donde la cultura del café de especialidad se funde con la tradición local de leer, conversar y descubrir nuevos autores.

UNA MAÑANA DE ESQUÍ Y UNA TARDE DE LECTURA EN EXPLORE BOOKSELLERS (ASPEN, COLORADO)

En el invierno de Aspen puedes deslizarte por sus legendarias pistas de esquí o practicar snowboard, mientras que en verano la ciudad se transforma en un paraíso para el senderismo, la escalada y el ciclismo de montaña. Además, Aspen también vibra con una escena cultural única, que va desde los conciertos del Aspen Music Festival hasta las galerías de arte contemporáneo y la gastronomía de primer nivel en sus restaurantes locales.

Y para equilibrar la adrenalina con un momento de calma, nada como visitar Explore Booksellers, la librería independiente que ha sido el corazón literario de Aspen desde 1975. Verdadero centro cultural, se considera una extensión de los "salones" de la comunidad: un espacio que celebra los libros, las ideas y la conversación abierta.

BART'S BOOKS, LA LIBRERÍA AL AIRE LIBRE MÁS GRANDE DEL MUNDO (OJAI, CALIFORNIA)

Bajo el sol de California, Bart's Books ha sido un punto de encuentro comunitario desde 1964. Con más de 130.000 libros nuevos y de segunda mano, es un refugio que se sustenta en el lema "hay un libro para cada persona". Desde novedades y hallazgos de segunda mano hasta joyas descatalogadas y ediciones de bolsillo, la selección parece no tener fin.

Más allá de perderse entre sus estanterías al aire libre, Ojai ofrece una experiencia mucho más amplia: puedes relajarte en retiros de bienestar con yoga y aguas termales, o explorar su vibrante escena artística en galerías y mercados de artesanía locales. Y cuando cae la tarde, no hay nada como contemplar sus famosos atardeceres mientras las montañas Topatopa se tiñen de rosa.

UN PASEO EN EL FRENCH QUARTER CON PARADA EN FAULKNER HOUSE BOOKS (NUEVA ORLEANS, LUISIANA)

Nueva Orleans conquista a todo viajero con su historia y la magia que fluye por sus calles. Faulkner House Books, situada en el histórico French Quarter justo al lado de Jackson Square y detrás del jardín de la Catedral de San Luis, es un santuario de la literatura de calidad y las ediciones raras.

Para los amantes de la historia, la librería también cuenta con obras sobre el crítico y novelista estadounidense que le da nombre, William Faulkner. Mencionada con frecuencia en medios nacionales, Faulkner House Books es descrita tanto por coleccionistas como por escritores como la librería más encantadora de Estados Unidos.

PUNTOS DE CONEXIÓN EN TATTERED COVER (DENVER, COLORADO)

Fundada en 1971, Tattered Cover es una de las librerías independientes más importantes de Estados Unidos y prácticamente una institución en Denver. Verdadero punto de encuentro comunitario, acoge más de 600 autores y eventos cada año, además de ofrecer una amplia selección de libros nuevos y de segunda mano.

Y lo mejor es que Denver no solo es literatura: también es una de las paradas del legendario tren California Zephyr de Amtrak, uno de los recorridos ferroviarios más espectaculares del país. Su trayecto completo va desde Chicago hasta San Francisco, con paradas importantes en Denver, Salt Lake City y Sacramento, cruzando montañas, cañones y llanuras que parecen sacadas de una novela.

DE BANCO A LIBRERÍA: THE LAST BOOKSTORE (LOS ÁNGELES, CALIFORNIA)

Más que una librería, The Last Bookstore es un laberinto de historias alojado en un antiguo banco histórico del centro de Los Ángeles. Sus bóvedas se han transformado en acogedoras salas de lectura, y los pasillos repletos de estanterías infinitas convierten cada visita en un descubrimiento inesperado. Para los viajeros curiosos, también es un centro cultural: alberga instalaciones de arte, colecciones de vinilos y tesoros de segunda mano esperando ser encontrados.

Como la librería más emblemática de Los Ángeles, The Last Bookstore ofrece mucho más que libros: es un viaje creativo a través de túneles de páginas, habitaciones ocultas y exhibiciones eclécticas que capturan el espíritu de la exploración. Y ahora, con la apertura de una nueva sede en Studio City, California, aún más visitantes pueden disfrutar de su inconfundible mezcla de encanto literario y asombro artístico.