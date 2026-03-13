LuzMadrid vuelve a iluminar la capital con 15 intervenciones artísticas distribuidas en 12 ubicaciones - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Festival Internacional de Luz, LuzMadrid, ha comenzado su tercera edición para volver a iluminar la capital con 15 intervenciones artísticas distribuidas en 12 ubicaciones, que podrán disfrutarse hasta la medianoche de este sábado.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha asistido este jueves en Arganzuela al arranque de una propuesta que se extiende por varios distritos con Arganzuela como eje central e incluye propuestas también en Retiro, Centro, Chamberí y Carabanchel.

La programación reúne a 15 artistas y colectivos tanto consagrados como emergentes y de distintas nacionalidades con obras creadas específicamente para LuzMadrid, según ha detallado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La visita a las diferentes propuestas de LuzMadrid 2026 ha comenzado con la instalación Paisajes tendidos intervención bajamente tecnológica hecha con tela blanca, viento, luz y olor a limpio del colectivo Luzinterruptus en la Explanada Negra de Madrid Río, donde Rivera de la Cruz ha estado acompañada de la directora artística de LuzMadrid, Delia Piccirilli.

En esta obra site-specific, más de 100 sábanas suspendidas, iluminadas con luz fría y movidas libremente por el aire, han formado un gran tendedero transitable que conecta cuerpo, memoria y paisaje urbano, en relación directa con el río Manzanares que fue, durante décadas, un enorme lavadero al aire libre.

El recorrido ha continuado hacia la Casa del Reloj, en cuya fachada se ha podido contemplar la pieza E.T.E.R.N.A, la savia del tiempo videomapping, también creada especialmente para LuzMadrid por los artistas franceses Camille Gross y Olivier Magermans. La arquitectura neomudéjar del edificio ha quedado transformada en un gran organismo vivo con el tiempo como protagonista.

Después, en la glorieta de San Víctor, en la colonia del Pico del Pañuelo, se ha podido ver Redentora, del artista vallisoletano Gonzalo Borondo, una instalación que recrea un gran zoótropo que pone en movimiento imágenes de víctimas animales y de sus verdugos, los matarifes, y que propone una reflexión sobre la violencia silenciada, la vocación sagrada y el ritual como espacio de encuentro comunitario, con un espacio sonoro firmado por El Niño de Elche.

La visita ha continuado en la presa número 8 de Madrid Río con Nadar la noche, de Cédric Leborgne, donde esculturas de malla metálica suspendidas en el aire componen una escena poética que parece flotar entre el río Manzanares y el cielo.

MÁS PROPUESTAS

Entre el resto de las propuestas, figuran las piezas del programa 'Luces Emergentes' -Synaxcape, Post.flora, Luminal y EntreLUZ-, desarrolladas en colaboración con la Central de Diseño y con cuatro instituciones educativas referentes del diseño en Madrid: la Escuela Superior de Diseño de Madrid (ESD Madrid), la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), el Istituto Europeo di Design (IED Madrid) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

A ellas se han sumado las instalaciones audiovisuales Cluster, de Playmodes, en Nave Una, y Trànsit, de cabosanroque + Studio Animal, en la Nave de Terneras, ambas en Matadero Madrid.

LuzMadrid continuará transformando el paisaje urbano hasta la medianoche del sábado con propuestas distribuidas en otros espacios como el Palacio de Cibeles o la plaza de la Villa. El festival cuenta con el patrocinio de los televisores Hisense RGB MiniLED.