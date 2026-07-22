Del Mediterráneo al Cantábrico: ruta definitiva de áreas camper para conquistar la costa española este verano

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El turismo en autocaravana y camper sigue ganando adeptos de forma imparable en toda España, transformando la manera en que millones de viajeros planifican sus vacaciones estivales. Según los últimos datos oficiales de Segittur, solo entre los meses de junio y agosto del pasado año 2025, más de 5,5 millones de viajeros optaron por alojarse en campings en el territorio nacional.

Estas cifras confirman la plena consolidación de España como uno de los mercados de caravaning más dinámicos e importantes de todo el continente europeo, impulsando a su vez una notable expansión y modernización de las infraestructuras turísticas vinculadas a la ruta sobre ruedas.

Este vertiginoso auge del sector ha traído consigo un crecimiento paralelo en la red de infraestructuras específicas diseñadas para este tipo de vehículos en el litoral.

Las áreas para autocaravanas se han convertido en espacios clave para el viaje, ofreciendo recintos debidamente acondicionados donde pernoctar de forma segura y acceder a servicios fundamentales como el suministro de agua potable, el vaciado de aguas grises y negras o la conexión eléctrica a la red.

Más allá de la simple elección del destino final, la planificación del lugar exacto donde pasar la noche condiciona de forma directa el nivel de confort, autonomía y seguridad de toda la experiencia vacacional.

Cada vez más viajeros descubren que una ruta en autocaravana no consiste solo en elegir un destino, sino también en planificar bien cada parada. Las áreas de autocaravanas son espacios específicamente diseñados para este tipo de vehículos, donde además de poder pernoctar, los viajeros encuentran servicios esenciales como el suministro de agua potable, el vaciado de aguas grises y negras o la conexión eléctrica.

"Elegir un área adecuada permite viajar con mayor comodidad, seguridad y autonomía, convirtiéndose en un elemento más de la experiencia del viaje", explica Adriana Neves, la responsable de marketing de CamperDays.

Con el propósito de orientar a los viajeros en la preparación de sus trayectos veraniegos, la plataforma de alquiler de autocaravanas y campers CamperDays ha elaborado una cuidada selección con las diez áreas mejor valoradas de la costa española.

La ruta propuesta abarca desde los imponentes acantilados cantábricos de Galicia y el País Vasco hasta las calas más idílicas del Mediterráneo, ofreciendo alternativas adaptadas a todos los perfiles de viajero que buscan una escapada inolvidable sobre ruedas.

DE ACANTILADOS A CALAS.

En el noreste mediterráneo destaca en primer lugar Autocaravaning Palamós, en la provincia de Girona, considerada una de las áreas de referencia en plena Costa Brava gracias a sus completas instalaciones que incluyen conexión eléctrica, duchas, lavandería y parcelas de gran amplitud, cuya posición estratégica permite acceder fácilmente tanto al puerto como a las playas locales.

Siguiendo por la fachada atlántica, el Camping Bayona Playa, situado en Baiona (Pontevedra), representa una opción privilegiada en plenas Rías Baixas, disponiendo de amplias parcelas y un abanico completo de servicios en un entorno que aúna patrimonio histórico, alta gastronomía gallega y un cómodo acceso en barco hacia el parque natural de las Islas Cíes.

En la Comunidad Valenciana resalta Dunes Área Camper, ubicada en la localidad de Daimús (Valencia), una infraestructura a pie de playa que destaca entre los usuarios por el impecable mantenimiento de sus servicios e instalaciones, consolidándose como una parada clave para quienes recorren el litoral central valenciano.

Descendiendo hacia la Costa Blanca, Camper Área 7, en El Campello (Alicante), se posiciona como una de las instalaciones mejor valoradas de la zona al ofrecer parcelas muy espaciosas, toma de electricidad y una ubicación idónea con rápido acceso al mar y a las redes de transporte público.

En el norte peninsular, el Camping El Helguero, en Ruiloba (Cantabria), ofrece una experiencia rodeada de bosques con amplias parcelas equipadas con electricidad y servicios esenciales, emplazada a escasos kilómetros del patrimonio cultural de Comillas y del valor arqueológico de la Cueva de Altamira.

Por su parte, el Área Camper Águilas, en la Región de Murcia, se presenta como el campamento base perfecto para explorar la red de calas murcianas gracias a su ambiente tranquilo y a la disponibilidad de todos los servicios básicos para el vehículo.

En el extremo suroriental, el Área Cabo de Gata Camper Park, en la provincia de Almería, constituye la puerta de entrada ideal al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, combinando unos servicios muy completos con una proximidad inmediata a algunas de las playas vírgenes más codiciadas de todo el Mediterráneo.

Volviendo a la cornisa cantábrica, el Camping Portuondo, en Mundaka (Bizkaia), brinda parcelas sobre hierba y prestaciones de alta calidad junto a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, situándose a un paso del emblemático enclave de San Juan de Gaztelugatxe y de los pueblos marineros con más encanto del País Vasco.

En plena Costa del Sol, la infraestructura de MiluCar Camper Area, en Torrox (Málaga), asegura el suministro y descanso para quienes cubren el litoral andaluz gracias a sus equipamientos clave y a una ubicación idónea frente al mar.

Finalmente, el listado incorpora el Área Camper Burriana, en Castellón, una instalación abierta a principios de 2026 situada a solo quince kilómetros de Castellón de la Plana y muy próxima a la playa El Arenal, la cual se ha posicionado rápidamente como una de las opciones predilectas del litoral castellonense por la modernidad y amplitud de sus prestaciones.

A la hora de diseñar el itinerario y prespuestar el viaje, resulta fundamental comprender que no todas las opciones de pernocta ofrecen el mismo nivel de equipamiento ni responden a las mismas necesidades.

Las áreas gratuitas representan una alternativa idónea para paradas técnicas o para pernoctar de forma ágil; suelen contar con estacionamiento y, en determinados puntos, bornes de agua potable y vaciado de residuos, aunque con frecuencia carecen de electricidad, duchas o vigilancia privada.

Por su parte, las áreas de pago suponen el equilibrio perfecto entre presupuesto y prestaciones, con tarifas habituales que oscilan entre los 10 y los 15 euros por noche en función de la ubicación.

Estas instalaciones suelen ofrecer parcelas delimitadas, toma de electricidad, carga y descarga de aguas, conexión wifi, duchas y sistemas de videovigilancia.

Por último, los campings tradicionales se configuran como la opción de mayor confort y servicios para estancias de mayor duración, ofreciendo instalaciones complementarias como piscinas, recintos de restauración, supermercados o animación infantil, con un coste superior pero orientado a un ocio integral.