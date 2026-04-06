Nueva York activa su agenda de primavera con el regreso de los grandes festivales y el turismo floral

Archivo - Imagen de Nueva York - Vanessa Carvalho/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Nueva York ha inaugurado oficialmente su temporada de primavera de 2026 con el despliegue de una ambiciosa agenda cultural, gastronómica y de ocio que marca el fin del periodo invernal.

Este año, la reactivación del espacio público neoyorquino viene impulsada por el pico de floración de los cerezos, que se extenderá durante todo el mes de abril, transformando enclaves estratégicos como Central Park, el Jardín Botánico de Brooklyn y el Jardín Botánico de Nueva York en el Bronx en los principales focos de atracción turística.

En el ámbito de las exposiciones botánicas y el comercio, la ciudad recupera dos de sus tradiciones más multitudinarias.

El Jardín Botánico de Nueva York mantiene abierta su icónica exhibición de orquídeas en el Conservatorio Enid A. Haupt, mientras que los grandes almacenes Macy's en Herald Square han presentado su muestra floral anual, que en esta edición de 2026 se titula 'Homegrown'.

Esta instalación gratuita rinde homenaje al 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos a través de una compleja composición que integra miles de flores con elementos de artesanía tradicional y textiles históricos.

El sector del entretenimiento y el turismo de altura también ha reforzado su oferta estacional.

El observatorio Top of the Rock, en el Rockefeller Center, ha iniciado una programación especial de Pascua que se prolongará hasta el 8 de abril, incluyendo actividades familiares y encuentros temáticos.

De forma complementaria, la organización ha lanzado una campaña de incentivos para el mercado familiar con descuentos del 50% en las entradas infantiles hasta el 24 de abril, buscando capitalizar el aumento de visitantes durante las festividades de primavera.

La gastronomía al aire libre recupera su protagonismo con la reapertura de Smorgasburg en Williamsburg, consolidado como el mercado de comida callejera más relevante de Brooklyn con más de un centenar de proveedores locales.

A esta oferta se suma el Japan Fes, un festival itinerante de cocina japonesa que recorrerá diversos barrios de la metrópoli.

La dinamización de la hostelería se completa con la reapertura generalizada de las terrazas y 'rooftops' en zonas como el West Side y Midtown, coincidiendo con el inicio de la temporada de cine al aire libre y eventos en azoteas.

Finalmente, la agenda cultural se verá reforzada por el sector musical y teatral. El próximo 18 de abril, el Rockefeller Center celebrará la quinta edición del festival iNDIEPLAZA, un evento gratuito que combina actuaciones de artistas emergentes con la celebración del Record Store Day.

Por su parte, el recinto The Rooftop at Pier 17 iniciará su ciclo de conciertos el 2 de mayo, mientras que los teatros de Broadway encaran su periodo de mayor actividad del año con el estreno de las producciones que competirán en la próxima edición de los Premios Tony, consolidando a Nueva York como el epicentro cultural global durante este trimestre.