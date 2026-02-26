Paradores celebra "la semana de las legumbres" con platos especiales de variedades españolas

La semana de las legumbres con calidad diferenciada. - PARADORES

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Paradores celebrará "la semana de las legumbres con calidad diferenciada" del 27 de febrero al 8 de marzo, un evento en el que colabora con los consejos reguladores de diez figuras amparadas por denominaciones de origen e indicaciones geográfica protegidas.

Por tanto, 29 establecimientos de la hotelera pública ofrecerán platos de cuchara, aperitivos y postres protagonizados por diferentes tipos y variedades de estas semillas secas de leguminosas.

El objetivo es poner en valor las legumbres autóctonas con identidad e impulsar y desestacionalizar su consumo, "en alarmante descenso pese a sus beneficios para la salud y para la agricultura sostenible", poniendo de relieve que también pueden ser utilizadas más allá de los guisos tradicionales.

En España, las legumbres han sido durante siglos una base fundamental para la alimentación y estas tienen un papel protagonista en la dieta mediterránea. Por eso, han dado lugar a un amplio recetario con especialidades regionales diferenciadas.

Dentro del mapa de la producción nacional, destacan las legumbres con sellos de calidad diferenciada Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), que garantizan su origen y calidad superior. Un paraguas que ampara actualmente once tipos de legumbres.

Esta campaña se alinea con la misión, visión y valores de la compañía, que está comprometida con el objetivo de cuidar y fomentar los productos gastronómicos de las regiones donde se ubica.