Planes de verano para el puente de agosto: cuevas frescas, actividades acuáticas, paseos nocturnos y museos

MADRID 12 (EUROPA PRESS)

La segunda semana de agosto llega con dos grandes protagonistas: el festivo nacional del 15, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, y la ola de calor más persistente del verano. Con temperaturas que superan los 40°C en buena parte del país, los viajeros buscan experiencias que combinen diversión, cultura y sombra.

Los expertos en turismo y planificación coinciden: para disfrutar del verano en plena ola de calor es esencial adaptar los horarios, elegir actividades estratégicamente frescas y aprovechar al máximo cada jornada evitando las horas de mayor calor. La clave está en buscar experiencias que permitan seguir viajando sin renunciar a la comodidad climática.

Por ello Civitatis, empresa de venta de actividades en español en todo el mundo, ha diseñado una selección de propuestas para el puente del 15 de agosto que combinan turismo, cultura y alivio térmico. Desde recorridos subterráneos con temperaturas estables durante todo el año, hasta paseos en barco que aprovechan la brisa marina o rutas nocturnas que muestran el encanto de las ciudades bajo las estrellas.

El objetivo es que este puente no se recuerde únicamente por las temperaturas extremas, sino por la oportunidad de descubrir rincones únicos y vivir experiencias adaptadas a las condiciones climáticas actuales. De esta forma, tanto familias como viajeros en solitario podrán seguir disfrutando de su tiempo libre sin que el calor sea un impedimento.

REFUGIOS SUBTERRÁNEOS BAJO TIERRA.

Cuando el termómetro marca más de 40 °C en la calle, las entrañas de la tierra ofrecen un refugio perfecto para paliar ese calor. Las Cuevas de Nerja en Málaga, con sus impresionantes bóvedas y estalactitas milenarias, mantienen una temperatura constante entre los 17 ºC y los 21 °C, ideales para combinar turismo y alivio.

Más al norte, la Cueva de El Soplao (Cantabria) sorprende con formaciones excéntricas únicas en el mundo y un recorrido que mezcla ciencia, historia y aventura. En Castellón, las Cuevas de San José permiten navegar por el río subterráneo navegable más largo de Europa, en una experiencia que mezcla la emoción de un paseo en barca con el frescor natural de un entorno protegido.

AVENTURAS EN EL AGUA

Para quienes no conciben el verano sin mar, las actividades náuticas son la mejor receta contra el calor. En Cádiz, un crucero al atardecer por la bahía permite contemplar la ciudad dorada por la luz mientras la brisa marina hace olvidar el calor.

En Galicia, un paseo en barco por la ría de Arosa es perfecto para descubrir bateas de mejillones y pequeñas islas, con paradas para darse un chapuzón en aguas cristalinas. Y para los más activos, nada como deslizarse sobre el Mediterráneo con un tour en paddle surf por Valencia, disfrutando de la ciudad desde un ángulo totalmente distinto y refrescante.

O disfruta de Bilbao desde el agua con un paseo en barco por la ría, un recorrido relajado de una hora a bordo de un catamarán que combina frescor, vistas únicas del Guggenheim y una audioguía con historia y curiosidades locales.

CIUDADES AL CAER LA TARDE

El calor del día da paso a la brisa de la noche, y las ciudades españolas se transforman. Sevilla, con sus monumentos iluminados y calles animadas, se descubre en un tour nocturno que combina historia, leyendas y rincones fotogénicos. Granada invita a perderse en su ruta de leyendas, donde los muros cuentan secretos de moros y cristianos bajo un cielo estrellado.

Salamanca cobra vida con un free tour nocturno a las 21:30, ideal para disfrutar de su Plaza Mayor y su casco histórico sin prisas ni calor. Y Madrid se vuelve intrigante en el tour del Madrid misterioso, que recorre callejones y plazas donde han quedado huellas de enigmas y sucesos paranormales.

EXPERIENCIAS INDOOR CLIMATIZADAS

Si lo que se busca es refugio absoluto del calor, las experiencias indoor son la apuesta ganadora. En Madrid, el Museo del Prado ofrece un recorrido por obras maestras de Velázquez, Goya o El Bosco en salas climatizadas.

Málaga rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres en el Museo Picasso, donde el arte moderno se combina con la frescura de sus galerías. Y en Barcelona, la Sagrada Familia no solo impresiona por su arquitectura, sino que también permite descubrir su interior en un ambiente fresco y confortable, incluso en pleno agosto.

El calor no tiene por qué ser un obstáculo para viajar en agosto y disfrutar de los días festivos. Con la planificación adecuada y propuestas adaptadas al clima, es posible transformar un puente marcado por temperaturas extremas en una oportunidad para descubrir rincones únicos, vivir experiencias diferentes y seguir disfrutando del turismo en cualquier circunstancia.

Este 15 de agosto, la invitación está sobre la mesa: elegir el plan que más se ajuste a cada viajero y salir a vivirlo con la seguridad de que, esta vez, el recuerdo no será solo del termómetro, sino de todo lo que se disfrutó.