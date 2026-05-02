La Puerta del Sol viaja al pasado y revive su 2 de mayo de 1808 con una recreación del levantamiento pueblo madrileño

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MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Puerta del Sol de Madrid ha viajado al pasado este sábado para revivir su 2 de mayo de 1808 con una recreación histórica del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés, tras los sucesos ocurridos en la plaza de Oriente, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte atacaron a los vecinos que se oponían a la salida hacia Francia de los últimos miembros de la Familia Real.

La escenificación teatral ha reunido a miles de madrileños en la plaza, que contaban con unos 500 asientos en la misma, y otros tantos que han asistido de pie a la escenificación teatral, que se ha podido celebrar pese a la lluvia que ya acechaba desde la mañana. A la misma, han asistido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tras el acto institucional celebrado en la Real Casa de Correos, en el que se entregaban las Grandes Cruces.

Esta representación, de 30 minutos de duración, ha corrido a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y ha reunido a cientos de participantes, carruajes y cañones en un espectáculo contado por dos narradores encargados de relatar al espectador lo que ocurría.

Así, la Puerta del Sol se ha transformado en un mercado de época donde los ciudadanos conversan ajenos a lo que va a suceder. El público ha sido testigo de la llegada de un sargento francés al mando de un pelotón, cuya misión es trasladar en carruaje a la infanta María Luisa y al infante Francisco de Paula para su salida del país.

Es entonces cuando el cerrajero Blas de Molina ha alertado de que se llevaban a la Familia Real a Francia, lo que desata los primeros disparos y el alboroto en la plaza. De forma espontánea, cientos de madrileños se han enfrentado a los soldados franceses. En ese momento, una columna gala ha irrumpido sin ser advertida, el cañón ha abierto fuego mientras la multitud entraba en pánico, con numerosos heridos y fallecidos.

La Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública por el Ayuntamiento de Madrid. Compuesta por un amplio grupo de personas de todas las edades, recrea desde hace más de 20 años los dos Regimientos de Voluntarios de Madrid, constituidos en 1808 y que participaron en múltiples batallas de la Guerra de Independencia.