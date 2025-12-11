Seis consejos para reservar tus vacaciones de Navidad de manera segura en Internet

Archivo - Seguridad en Internet - G DATA - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, miles de españoles ultiman sus escapadas y reservas online. Ante el riesgo de fraude, expertos en seguridad digital han emitido una serie de consejos esenciales para que los viajeros puedan asegurar sus transacciones y comunicaciones en línea, instando a la cautela y al uso exclusivo de canales oficiales y de confianza.

Para evitar ser víctima de estafas, el primer consejo es nunca hacer clic en enlaces o documentos adjuntos no esperados que lleguen por correo o mensajería. Estos links fraudulentos buscan redirigir a sitios web falsos para robar datos personales y financieros.

La recomendación es acceder siempre a los servicios de viaje, como los de alquiler vacacional, directamente a través de la aplicación o del sitio web oficial. Es fundamental verificar manualmente la URL para confirmar que se está navegando en el dominio correcto y buscar el distintivo de conexión segura (el icono del candado).

Los expertos también alertan contra las ofertas sospechosamente baratas o las solicitudes de depósitos excesivamente altos. Si una promoción parece demasiado buena para ser verdad, se aconseja terminar toda comunicación de inmediato.

Además, bajo ninguna circunstancia se deben pagar las vacaciones o el alojamiento mediante transferencia bancaria directa fuera de las plataformas de reserva.

Compañías como Airbnb garantizan la seguridad al gestionar las comunicaciones y los pagos exclusivamente dentro de su entorno protegido; cualquier solicitud de pago externa debe ser rechazada y reportada de inmediato. Es fundamental utilizar siempre plataformas de confianza para reservar, pagar y comunicar.

Al usar canales seguros, los viajeros se benefician de procesos protegidos, políticas claras de reembolso y asistencia al huésped, como la cobertura AirCover en caso de problemas graves con el alojamiento. Si surge un problema grave con tu alojamiento que el anfitrión no pueda resolver, Airbnb te ayudará a encontrar un espacio parecido a un precio similar, en función de la disponibilidad, o se gestionará un reembolso.

Finalmente, para una ciberseguridad robusta, se insta a utilizar una contraseña diferente para cada cuenta y a habilitar la autenticación de multiples factores, lo que significa que los usuarios pueden verificar su identidad de más de una manera para acceder a su cuenta.

Esta medida reduce significativamente el riesgo de que los estafadores accedan a la información personal, incluso si los datos se ven comprometidos en otra parte. Si se sospecha haber sido víctima de un fraude, se debe denunciar el incidente a la policía.