El tardeo isleño que es un viaje sensorial: sabores volcánicos conquistan el cielo de Madrid

Brisa Canaria en el Jardín de Diana - HYATT CENTRIC GRAN VÍA

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

En lo alto de la Gran Vía, a diez plantas del suelo, Madrid se quita el traje y se pone las chanclas. Bienvenidos a Brisa Canaria, la nueva alma de El Jardín de Diana en el Hyatt Centric Gran Vía Madrid.

Este verano el rooftop más céntrico de la capital ha hecho las maletas sin moverse del sitio y ha aterrizado directamente en las Islas Canarias. No es una decoración temática más: es un verdadero guachinche elevado, un pedazo de Atlántico suspendido sobre los tejados madrileños.

El ambiente está cuidado con cariño. Vegetación que parece traída del barranco, texturas de piedra volcánica, arena cálida y esa luz dorada que hace que todo parezca un eterno atardecer canario. Un lugar donde el skyline madrileño se mezcla con el imaginario canario para crear una escapada inesperada en pleno corazón de la capital.

En la carta, la fusión es honesta y sabrosa. Olvídate de versiones turísticas: aquí las papas arrugadas con mojo picón saben como deben saber, y la tosta crujiente de patata asada con berenjena, queso isleño y miel es puro vicio. También brillan la ensalada fresca con queso herreño a la plancha y el mojo verde cítrico, y quesos canarios con chutney de temporada, uvas y frutos secos perfecta para compartir sin prisa.

El cierre dulce lo pone la tarta de chocolate y plátano asado canario, un postre que te abraza y no te suelta.

La coctelería es otro acierto. El Lanzarote Spritz (ginebra rosa, cacao, fresas, cava y soda de pomelo) y el Tenerife Spritz (licor de plátano, manzana, cava y soda) son dos razones de peso para quedarse viendo cómo se pone el sol entre las chimeneas de la capital a paso lento.

Música en directo, sesiones de DJ y un ambiente que fluye naturalmente del tardeo a la noche hacen el resto. Y los domingos, el clásico brunch de El Jardín de Diana se pone también su camisa guayabera de 12.30 a 15 horas , con barra de cava ilimitada incluida.

Recomendado especialmente para tardes que no quieres que terminen y para quienes necesiten recordar cómo se vive despacio, aunque sea a 35 metros de altura sobre la Gran Vía.