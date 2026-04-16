Este viernes comienza las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura con Ignacio Echapresto y Joseba Arguiñano - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cocineros Ignacio Echapresto, del restaurante Venta Moncalvillo con 2 estrellas Michelín (Daroca de Rioja) y Joseba Argiñano, colaborador habitual en el programa de televisión 'Cocina Abierta de Karlos Arguiñano' de Antena 3, inaugurarán este viernes, 17 de abril, esta nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura con un coloquio sobre 'La verdura como patrimonio: 30 años de pasión por el campo y la gastronomía' a las 20,00 horas.

El director de comunicación de Ontañón Familia, Pablo García-Mancha, será el moderador. Antes, intervendrán la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. La periodista Isabel Álvarez presentará el acto inaugural, que cerrará el monologuista Rubén García hablando de gastronomía con humor e ironía.

Han confirmado su asistencia a esta inauguración la presidente del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández; la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos; concejales del Ayuntamiento de Calahorra y numerosos colaboradores y participantes en esta trigésima edición.

También el 17 de abril se abre la Ruta de pinchos de verduras con 35 bares participantes y más de 70 elaboraciones de cocina en miniatura y 14 restaurantes ofrecerán ya sus menús degustaciones especiales con la verdura como principal protagonista de todos sus platos.

El programa continuará el fin de semana, los días 18 y 19 de abril, con visitas guiadas a los campos, al patrimonio industrial conservero, a la Catedral de Santa María y a las huertas calagurritanas; talleres de centros decorativos y bebidas naturales con verduras en la plaza de abastos; la inauguración de la exposición 'Historia conservera calagurritana' y el concierto 'Sonidos de la Belle Époque' en el Palacio episcopal.

Las Jornadas Gastronómicas de la Verdura seguirán celebrándose del 20 al 26 de abril con actos que fusionan tradición e innovación y ensalzan los productos cultivados en los campos calagurritanos, orgullo y patrimonio de la ciudad.

ACTIVIDADES

Catas de aceite, vino y pinchos; experiencias turísticas; showcookings paseos en calesas por los campos de Calahorra; talleres para adultos y niños; actividades deportivas; espectáculos, exposiciones; un ciclo de charlas con expertos para profundizar en la vida saludable y en el packaging y rondas musicales por diferentes zonas de la ciudad son algunas de las actividades

El Túnel del Pincho será los días 22 y 23 de abril en la carpa del recinto ferial, que también acogerá el gran Mercado de la Verdura, el 25 y el 26 de abril, con puestos de verduras, conservas, vino, aceites, dulces, productos delicatessen, chocolates, joyas de verduras, entre otros productos.

El 24 de abril en esta misma carpa se celebrará la XIII Pasarela 'Ciudad de la Verdura', el único desfile de trajes, joyas, tocados, alpargatas de esparto y bolsos confeccionados con verduras. Este año la madrina será Laura Sánchez, modelo, presentadora, actriz y directora de la pasarela de moda flamenca 'We Love Flamenco'.

Tampoco faltarán actividades educativas dirigidas a los escolares de la ciudad, desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, para fomentar hábitos saludables y el conocimiento del producto local. Un programa completo para disfrutar y saborear las Jornadas Gastronómicas de la Verdura.

Además, esta edición especial es un reconocimiento a todas las personas, entidades y colaboradores que, año tras año, han hecho crecer estas jornadas hasta convertirlas en un referente nacional.

El Ayuntamiento de Calahorra, con el apoyo del Gobierno de La Rioja y del Consejo Regulador D.O.Ca. Rioja y más de 100 colaboradores y participantes, ha elaborado este programa que rinde homenaje a estos 30 años de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, a los productos del campo y a la riqueza de la gastronomía local, que han dado a conocer la imagen de la ciudad en toda España.