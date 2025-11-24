¡Ya hay fecha! World of Frozen llegará a Disneyland París el 29 de marzo de 2026

Walt Disney Studios Park se convierte en Disney Adventure World

PARIS, 24 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Sandra Blasco) -

Disneyland París ha desvelado este lunes en su emblemático resort de Marne-la-Vallée, en una presentación nocturna con drones cargada de expectación, que el próximo 29 de marzo de 2026 marcará la fecha histórica para la apertura de 'World of Frozen', la innovadora área temática inspirada en la saga de animación Frozen de Walt Disney Animation Studios.

Esta inauguración posicionará a esta región parisina como el epicentro de una transformación sin precedentes en el segundo parque del complejo, rebautizado como Disney Adventure World, que duplicará su tamaño actual fusionando universos icónicos de Disney, Pixar y Marvel para convertirse en un destino turístico de vanguardia a nivel europeo.

Esta renovación a gran escala se enmarca en un ambicioso y estratégico plan de inversión plurianual iniciado en 2018 que asciende a unos 2.000 millones de euros en total. Dicha inyección económica subraya el compromiso de la compañía con el éxito a largo plazo del complejo como emblema de la marca Disney en Europa.

La transformación de más del 90% de la oferta del segundo parque desde 2002 ilustra la ambición constante de Disneyland Paris por reinventarse y mejorar la experiencia de los visitantes.

"Con este paso, estamos llevando a cabo la transformación más ambiciosa en la historia de nuestro resort, ampliando los límites de la imaginación e invitando a los visitantes a vivir sus propias aventuras en los extraordinarios mundos de Disney Animation", explicó Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland Paris en la presentación mundial celebrada este lunes en París.

El nuevo mundo dedicado a la saga Frozen es un reino nevado que recrea el pueblo de Arendelle con arquitectura detallista que incluye la majestuosa Montaña del Norte, de 36 metros de altura, coronada por el Palacio de Hielo de Elsa y las calles empedradas del pueblo nórdico. Ofrecerá atracciones como Frozen Ever After, un paseo en barca familiar que contará con tecnología de vanguardia, incluyendo figuras Audio-Animatronics de última generación que ofrecerán nuevas tecnologías de proyección inmersiva.

En el pueblo, bajo la torre del reloj, los visitantes podrán sumergirse en encuentros exclusivos con Elsa, Anna, Kristoff y Olaf en la Portrait Gallery, o unirse al desfile A Celebration in Arendelle, un espectáculo de 15 minutos con carrozas y música original compuesta por los oscarizados Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, incluyendo adelantos de la próxima película Frozen 3 que tiene previsto estrenarse justo dentro de dos años el 24 de noviembre de 2027.

La nueva zona contará con 14 nuevos puntos de restauración y un gran lago llamado Adventure Bay que contará con un espectáculo nocturno de casi 400 drones con una configuración de 360 grados que mostrará historias de Mulán, Hercules, Vaiana o el Universo Marvel.

Para el nuevo espectáculo, se ha desarrollado en exclusiva una nueva tecnología de drones acuáticos. La experiencia cobrará vida al son de una potente banda sonora, grabada por una orquesta de 90 músicos.

Además, la gastronomía se enriquecerá con el Nordic Crowns Tavern, un restaurante que fusiona sabores escandinavos -como salmón ahumado y estofados de venado- con opciones inclusivas sin gluten y veganas.

Por su parte, Arendelle Boutique y Frozen View Shop ofrecerán souvenirs y ropa exclusiva y joyería inspirada en los personajes.

En Disney Adventure World los visitantes también podrán disfrutar de un nuevo restaurante llamado The Regal View Restaurant and Lounge con murales que ilustran a las históricas princesas Disney y con vistas privilegiadas sobre el lago. Cuidando el máximo detalle los platos han sido fabricados por un renombrado fabricante holandés de porcelana proveedor oficial de la familia real holandesa.

La transformación de Disney Adventure World no termina aquí. En estos momentos se encuentra en construcción una nueva atracción inspirada en Up, un carrusel con globos aerostáticos y aventuras aéreas, así como un mundo inmersivo dedicado a El Rey León, cuya construccion comenzó en otoño de 2025 y que sumergirá a los visitantes en la sabana africana con espectáculos y safaris interactivos.

Adventure Way también acogerá Raiponce Tangled Spin, una nueva atracción familiar inspirada en la película de animación de Disney, Enredados. Esta atracción dará vida a uno de los momentos más emblemáticos de la película: el Festival de las Luces Flotantes. Sentados en góndolas, los visitantes girarán bajo un cielo iluminado con farolillos flotantes, rodeados de frescos que representan las aventuras de Rapunzel.

Estos proyectos no solo reflejan la inversión récord, sino que reafirman la apuesta estratégica de Disneyland Paris por la innovación continua como motor de crecimiento. La finalidad de estas transformaciones es impulsar la asistencia y la satisfacción del cliente, con el objetivo de superar la barrera de los casi 16 millones de visitantes que el complejo recibe anualmente y consolidar su posición como uno de los destinos turísticos número uno de Europa.

"World of Frozen no solo celebra una franquicia global, sino que invita a generaciones a soñar en grande, con accesibilidad total y un impacto económico que podría generar miles de empleos", afirmó Rafalski.

Según sus creadores el objetivo del nuevo proyecto es que los huéspedes no solo vean las historias de Disney, sino que las vivan, pasando de "observar desde la barrera" a ser "el actor de su propia historia".

A partir del 29 de marzo de 2026 Disney Adventure World estará formado por tanto por tres mundos inmersivos: World of Frozen, World of Pixar, y el Marvel Advengers Campus a los que más tarde se unirá un cuarto mundo inspirado en la película clásica de Disney Animation, El Rey León.

LA MAYOR INVERSIÓN EN LA HISTORIA DEL PARQUE.

El plan de inversión plurianual de 2.000 millones de euros en Disneyland París, anunciado en febrero de 2018 en el Palacio del Eliseo, representa la mayor inyección de capital en la historia del resort desde su apertura en 1992, y una de las operaciones de capital más intensas en la industria del ocio europeo.

Esta inversión en Europa, si bien es histórica para el resort, se inscribe dentro de una estrategia global más ambiciada por The Walt Disney Company, que ha intensificado la financiación de proyectos de capital en sus parques y complejos turísticos en todo el mundo.

La compañía está destinando en los últimos años una gran inversión para potenciar sus activos de ocio, una estrategia crucial dado que The Walt Disney Company ha confirmado la consolidación de su segmento de Parques, Experiencias y Productos como uno de los principales motores de rentabilidad del grupo, tras anunciar un beneficio operativo récord de 9.995 millones de dólares (8.700 millones de euros) al cierre del año fiscal 2025.

El objetivo es utilizar esta fortaleza financiera para asegurar la competitividad del negocio de parques, modernizar la experiencia del visitante y consolidar su división más rentable en la próxima década.

Con más de 375 millones de visitas desde 1992 y representando el 6,2% de los ingresos turísticos de Francia, Disneyland Paris ha desempeñado un papel fundamental en el turismo de la región. El complejo es un importante motor de desarrollo económico y social con más de 16.000 empleados de más de 100 nacionalidades.

El próximo 29 de marzo de 2026, cuando se abran las puertas del Reino de Arendelle, no solo debutará unas de las áreas temáticas más ambiciosas de Disney fuera de Estados Unidos y Asia, sino que se consolidará la transformación económica de un resort que volverá a ser uno de los motores de crecimiento más rentable de The Walt Disney Company.