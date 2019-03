Air Europa decide que sus tripulaciones no pernocten en Caracas y aclara que su tripulación no fue atracada

Publicado 11/03/2019 13:42:57 CET

El comandante del vuelo creyó "escuchar disparos" fuera del hotel donde se encontraba el resto de la tripulación

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha decidido que las tripulaciones que vuelan su ruta Madrid-Caracas no pernocten ya en Caracas como medida de seguridad, sino que duerman en Santo Domingo (República Dominicana), haciendo "triangular la ruta", según han indicado a Europa Press fuentes de la compañía aérea, que continuará operando estos vuelos.

La compañía aérea ha informado este lunes de que "en ningún" momento la tripulación de un vuelo suyo a Venezuela ni la furgoneta que les transportaba del aeropuerto al hotel fue "tiroteada, retenida o atracada", tras el incidente sufrido el pasado sábado por una de sus tripulaciones.

En un comunicado, Air Europa ha asegurado que durante el trayecto en furgoneta a la tripulación les acompañaba un miembro de seguridad del hotel y dos militares de la Guardia Bolivariana.

El incidente se produjo, según fuentes del Sepla, cuando la furgoneta que trasladaba a varios miembros de la tripulación de Air Europa desde el aeropuerto a su hotel fue perseguida por unos atracadores en varias motos.

Al llegar al hotel, la tripulación logró entrar mientras los atracadores realizaron varios disparos sin consecuencias en el exterior, ante la presencia de la tripulación del vuelo de regreso que esperaba dentro del hotel para su traslado al aeropuerto. Finalmente, ambas tripulaciones regresaron a Madrid tras la decisión de la compañía aérea de que ninguna tripulación pernocte en Caracas.

Por su parte, la compañía ha reproducido el testimonio del comandante del vuelo UX071. Según éste, "en el trayecto del aeropuerto al hotel" observaron "dos motocicletas en la carretera" que "aparentemente" querían cortarles el paso pero, tal como ha dicho, "el conductor no se detuvo y continuó su trayecto hasta el hotel".

"Las dos motocicletas nos siguieron a cierta distancia, pero sin acceder en ningún momento al recinto del hotel", ha detallado. Tras esto, el comandante ha señalado que "una vez dentro del complejo", a la entrada del edificio de recepción, y mientras se bajaban de la furgoneta, creyeron "escuchar unos disparos fuera del recinto" y, tras esto, ha dicho que accedieron "al interior del hotel".

Desde la compañía, explican también que todos los informes, que han recibido de los distintos departamentos de seguridad de la compañía, el hotel y las autoridades locales, inciden en que los hechos acaecidos "no coinciden con la información reproducida en algunos medios de comunicación".

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, señaló el mes pasado que Air Europa --que lleva casi 250 personas por sentido en su ruta Madrid-Caracas-- "no va a renunciar a una operación que es importante para la empresa" en un mercado que es "una incógnita". "No me gustaría que hubiera un conflicto, me gustaría seguir operando allí como las compañías francesas o americanas siguen haciendo, pero si sucede tenemos todo preparado para salir", dijo entonces.

LOS PILOTOS LLEVAN MESES RECLAMANDO NO PERNOCTAR EN CARACAS.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) venía exigiendo en los últimos meses a Air Europa alternativas a los vuelos con pernocta en la capital de Venezuela, Caracas, por la "escalada de violencia que están viviendo las principales ciudades del país".

Otras aerolíneas han suspendido las pernoctaciones de los trabajadores en Venezuela, como Iberia, que lleva a los tripulantes a pasar la noche a Santo Domingo.

Iberia que opera vuelos a Caracas los martes, jueves y domingo se vio ayer obligada a suspender su vuelo y el del jueves regresó de vacío por la falta de suministro eléctrico en el aeropuerto. La compañía aérea está evaluando la situación en Venezuela y todavía no ha decidido si operará el vuelo programado para mañana martes, según explican en fuentes de Iberia a Europa Press.