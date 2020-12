Norwegian Cruise Line reúne a estrellas de Broadway en el segundo episodio de su docuserie

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía de cruceros Norwegian Cruise Line (NCL) ha estrenado "EMBARK NCL Spotlight- Live from Broadway", el segundo episodio de su docuserie en el que reunirá a reconocidas estrellas de Broadway.

En este episodio, NCL reúne en Nueva York a los mejores talentos del mundo del teatro musical para un espectáculo exclusivo de la talla de los grandes musicales de Broadway y el West End, para que los espectadores puedan disfrutar de una muestra de los shows que la compañía tiene disponible en toda su flota.

En concreto, este episodio incluye actuaciones de Michael Fasano,

Brenda Braxton, Marissa Rosen, Stephanie Pope, Leandra Ellis-Gaston y Zach Cossman, Colin Summers y Alan Mingo, que interpretarán canciones como 'Can't Take My Eyes Off of You', 'Last Dance' o 'Almost Paradise'.

Además de estas actuaciones, el público podrá ser testigo de las conversaciones en el backstage con todo el elenco, quienes hablarán sobre lo que representa para ellos actuar por primera vez en muchos meses. El episodio 'EMBARK NCL Spotlight - Live from Broadway', de casi 40 minutos de duración, está disponible en www.ncl.com/embark.

"El entretenimiento es una de las formas más estimulantes de conectar con la gente, ya sea que esté en el escenario o entre la audiencia", ha afirmado el vicepresidente Senior de Entretenimiento y Programación de cruceros de Norwegian Cruise Line, Richard Ambrose.

El primer episodio de 'EMBARK NCL Spotlight', presentó una producción reinventada del espectáculo más popular de la compañía 'The Choir of Man', que fue visto en su primera semana por más de 500.000 personas de todo el mundo.