La aerolínea malaya AirAsia realiza un pedido récord de 150 aviones A220 de Airbus

Archivo - Aviones de la flota de AirAsia. - Matt Hunt/SOPA Images via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía malaya AirAsia ha adquirido un total de 150 aviones A220-300 de última generación de Airbus, lo que supone el mayor pedido de este tipo de aeronave hasta la fecha y eleva a más de 1.000 los pedidos en firme de estos aviones en el mercado global.

Airbus y AirAsia anunciaron este acuerdo en una ceremonia celebrada en la planta del fabricantes de aviones en Mirabel (Canadá) en la que estuvieron presentes el primer ministro de Canada, Mark Carney, y altos cargos de ambas compañías.

Esta operación convierte a AirAsia como nuevo cliente de este tipo de avión, convirtiéndose también en la primera aerolínea en contar con el nuevo modelo con una cabina de 160 asientos, lo que supone aumentar la capacidad del avión en 10 plazas gracias a la incorporación de una salida de emergencia extra sobre las alas a cada lado del avión.

Las aeronaves operarán rutas por toda la región de ASEAN y Asia Central, permitiendo a otros aviones de mayor tamaño realizar rutas más largas.

A finales de marzo de 2026, se habían entregado 501 A220 a 25 operadores en todo el mundo y, al igual que el resto de la flota de Airbus, esta aeronave puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF), en línea con el objetivo de Airbus de conseguir que todos su aviones puedan operar con un 100% de combustible sostenible para 2030.

"Hemos construido AirAsia tomando decisiones audaces en el momento oportuno, no en el más fácil. Este pedido refleja nuestra disciplina a largo plazo y la magnitud de nuestras ambiciones. El A220 abre nuevos mercados y rutas y nos acerca a la creación de la primera aerolínea de red de bajo coste del mundo", ha sostenido el asesor de AirAsia, Tony Fernandes.

"El A220 proporcionará una plataforma óptima para AirAsia, combinando bajos costos operativos con un alcance que permitirá a la aerolínea abrir nuevas rutas en Asia y más allá. Los equipos de Airbus y AirAsia han trabajado incansablemente para alcanzar este acuerdo histórico, que se alinea completamente con la nueva estrategia de red de la aerolínea", ha indicado el consejero delegado de Aeronaves Comerciales de Airbus, Lars Wagner.