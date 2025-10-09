Costa Cruceros reinventa la experiencia familiar y ofrece destinos flotantes más allá de la costa

Familia disfrutando de un barco de Costa Cruceros- COSTA CRUCEROS

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Costa Cruceros, la naviera italiana con casi 80 años de historia de navegación por el Mediterráneo, sigue adaptándose y evolucionando su propuesta de valor, enfocándose especialmente en viajes familiares y en una cuidada selección de destinos, confirmando su compromiso con la 'hospitalidad y el estilo italiano' en alta mar.

La naviera ha puesto un énfasis significativo en garantizar una experiencia completa y memorable para las familias. Los programas de entretenimiento y actividades para familias están diseñados para que los padres puedan relajarse sabiendo que sus hijos están en un ambiente 'seguro y divertido'.

La oferta a bordo está pensada para todas las edades. Desde los más pequeños hasta los más jóvenes todos tienen espacios y actividades específicas, permitiendo un equilibrio perfecto entre el tiempo de calidad en familia y la diversión individual.

El programa de entretenimiento a bordo es uno de los grandes atractivos de Costa para el público infantil y juvenil. Desde los más pequeños, con el Baby Squok Club para niños de 1 a 3 años que incluye muchas actividades deportivas y creativas, hasta los adolescentes en la Teen Zone (de 12 a 17 años), donde se organizan fiestas, torneos de futbolín o noches de discoteca con pizzas y animadores la naviera italiana asegura diversión las 24 horas.

Además a bordo del Costa Smeralda y el Costa Toscana se encuentra Bing Bunny el protagonista de las historias de la famosa serie animada italiana, un personaje que cautiva con su presencia cálida y atractiva y que convierte al crucero en un verdadero 'parque de atracciones flotante'.

Además a bordo los niños más atrevidos podrán participar en clases de cocina con sus padres para aprender los secretos de los chefs y luego practicarlos en casa. O dar rienda suelta a su creatividad y participar en divertidos talleres y actividades de grupo.

Ente las muchas actividades destacan 'Bubble show' con retos entre familias, 'Ice cream for a cruise' y 'Nutella slide contest', que harán las delicias de todos los paladares.

Las piscinas dedicadas a los más pequeños, con chorros y juegos de agua se alternan con los toboganes del Aqua Park, en espiral y en forma de embudo para disfrutar de una buena dosis de adrenalina y divertirte con total seguridad junto a toda la familia.

Además de los clubes infantiles y juveniles, los niños y adolescentes disponen de innumerables oportunidades para disfrutar en familia a bordo de Costa Cruceros, fomentando momentos de conexión compartidos.

Las excursiones diseñadas específicamente para grupos con pequeños exploradores transforman cada escala en una aventura inolvidable, donde todos pueden sumergirse en un mundo de descubrimientos llenos de emoción, aprendizaje y magia natural.

MEDITERRÁNEO LA JOYA DE LA CORONA.

Costa Cruceros consolida el Mediterráneo como su principal atractivo de cara al próximo año 2026, con cruceros de 7 días que unen Italia, Francia y España en buques insignia como el Costa Smeralda y Costa Toscana, propulsados por GNL para mayor eficiencia y con más balcones y terrazas a bordo.

Desde el 27 de marzo, estos gemelos zarparán de Barcelona hacia Cagliari, Nápoles, Civitavecchia/Roma, Génova y Marsella, incorporando en verano Ibiza en lugar de Palma de Mallorca para potenciar el ocio vibrante.

En el Mediterráneo oriental, el Costa Fortuna extiende su ruta exclusiva por Grecia y Turquía de mayo a octubre, con salidas semanales desde Atenas a Estambul, Mykonos y Santorini, añadiendo en primavera/otoño Volos (para visitar los imprescindibles Meteoros) e Izmir, y en verano Creta y Rodas, todo con la posibilidad de paquetes 'vuelo + crucero'.

Otras novedades incluyen el itinerario del Costa Fascinosa, que en una semana recorre cuatro islas icónicas: Argostoli en Cefalonia (la isla de las tortugas), el cosmopolita Mykonos, Catania en Sicilia y La Valeta en Malta con su arquitectura barroca, más escalas en Taranto (Apulia) y Atenas.

Para los amantes de los paisajes nórdicos, el Costa Favolosa desde Hamburgo ofrece cinco rutas variadas de mayo a octubre, destacando una inmersión en fiordos noruegos como el Sognefjord (el más largo y profundo, Patrimonio UNESCO), junto a Islandia, Cabo Norte, Lofoten y Escocia. El Costa Diadema, desde Kiel, navegará semanalmente a Copenhague y fiordos como Geiranger, con cascadas de Hellesylt y las casas de madera de Stavanger.

La naviera ha abierto ya la venta de estos itinerarios para abril-noviembre en seis buques, incentivando reservas anticipadas. Para escapadas cortas, en primavera y otoño hay minicruceros de 3-4 días por el Mediterráneo occidental con Fascinosa y Diadema.

Los 'Costa Voyages' de 9-14 días amplían horizontes a Lisboa, Marruecos, Islas Canarias, Grecia y Turquía con los buques Fortuna, Diadema, Fascinosa y Favolosa, complementados por cruceros de posicionamiento entre Mediterráneo y norte de Europa.

DESTINOS INOLVIDABLES EN ALTA MAR.

Y como gran novedad para las familias los Sea Destinations de Costa Cruceros que transforman las vacaciones en una odisea inolvidable fusionando el encanto del mar con descubrimientos únicos, desde la contemplación de un cielo estrellado hasta el avistamiento de cetáceos majestuosos.

En la propuesta 'Mar de Estrellas' de Costa Cruceros, la oscuridad absoluta del Mar de las Islas Baleares --uno de los puntos más icónicos y nítidos del Mediterráneo, sin luces artificiales ni costas visibles, solo el vasto océano y un cielo estrellado-- permite observar constelaciones, planetas y galaxias con telescopios guiados por expertos, fomentando momentos de asombro compartido que unen generaciones bajo un manto celestial.

Para ello, todas las luces del barco se apagan por completo, eliminando cualquier reflejo o molestia y convirtiendo el firmamento en el protagonista absoluto, mientras la orientación del capitán y la app Stellarium enriquecen la experiencia con lecciones fascinantes sobre los secretos del universo.

Esta experiencia se enlaza perfectamente con el 'Santuario de Cetáceos', un espectáculo de luces en alta mar que revela la danza de ballenas, delfines y jorobadas en su hábitat natural, ideal para niños que vibran con la emoción de ver estas criaturas emergiendo del océano, mientras los padres capturan recuerdos eternos.

Un desayuno temático al amanecer frente a los Farallones de Capri, uno de los paisajes más icónicos del sur de Italia; o catas de vino frente al Etna al ritmo de música en vivo son otros de estos nuevos destinos en el alta mar que los pasajeros de Costa Cruceros podrán disfrutar en los barcos de la naviera italiana.

Los Sea Destinations están incluidos en el precio del crucero y están pensados para fomentar una conexión auténtica con el entorno natural, haciendo que cada momento a bordo sea tan memorable como las escalas en tierra.