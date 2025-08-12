La Feria de Málaga impulsa un 35% más de viajes en tren y llena la ciudad de música, flores y flamenco

Los viajes en tren a Málaga crecen un 35% con motivo de la Feria, según Trainline - TRAINLINE

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los viajes en tren hacia Málaga durante el primer fin de semana de su Feria, del 15 al 17 de agosto, han aumentado un 35% con respecto a la semana anterior, según datos de la plataforma de reservas de tren y autobús Trainline.

El incremento se ha registrado tanto a nivel regional como nacional, con especial protagonismo de los desplazamientos desde las grandes ciudades.

Los viajes desde Madrid, con salida en la estación de Atocha, han crecido un 32%, mientras que desde Barcelona el aumento ha sido del 31%. En el caso de Sevilla, el incremento ha alcanzado el 21%, consolidando el corredor andaluz como una alternativa cómoda y eficiente para las escapadas interurbanas.

UNA DE LAS CITAS MÁS ESPERADAS DEL VERANO.

La feria comienza oficialmente con la Cabalgata Histórica durante la tarde del viernes 15, seguida por un espectáculo de drones y fuegos artificiales a medianoche.

Al día siguiente, no puedes perderte la romería a la Basílica de la Victoria y su tradicional ofrenda de flores, la cual este año estará encabezada por la presentadora Toñi Moreno. Por la noche, el escritor malagueño Javier Castillo pronunciará el pregón y dará paso al encendido del alumbrado del real.

Durante el día, el centro histórico de la ciudad se llena de música en directo y animación para disfrutar de un paso único por la Plaza de la Constitución o la plaza Marqués de Larios. La gastronomía local y la vestimenta flamenca inunda las calles malagueñas, ofreciendo a los visitantes una experiencia única.

Por la noche, la fiesta se ubica en el Recinto Ferial del Cortijo de Torres con más de 120 casetas abiertas a todo el público donde bailar, comer y disfrutar de diferentes conciertos gratuitos. Este año se podrá disfrutar de la música de Camela, Merche, Chambao o Mojinos Escozíos. Por supuesto, el flamenco tendrá una gran presencia con programas diarios y actuaciones de diferentes artistas.

Para los jóvenes, la Explanada de la Juventud albergará cada noche sesiones gratuitas de jóvenes DJ locales inauguradas por 'los 40 Urban Session Málaga'.

Por último, los más pequeños tampoco se quedarán fuera de esta celebración multitudinaria, ya que en la Caseta Municipal Infantil del Real y en la Plaza de la Merced, podrán disfrutar de una programación diaria de teatro, títeres, magia y otras actividades lúdicas.