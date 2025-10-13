Iberia sortea un millón de Avios para celebrar el millón de seguidores en Instagram

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha alcanzado el millón de seguidores en Instagram, un logro por el que la compañía ha decidido sortear un millón de Avios, los puntos de su programa de fidelidad, una cantidad con la que se podrían dar hasta tres vueltas al mundo.

Para participar en el sorteo, los seguidores de Iberia tendrán que adivinar un destino a partir de pistas visuales que se irán publicando durante varios días en la cuenta de Instagram de la aerolínea.

El sorteo estará abierto a todos los seguidores de Iberia en Instagram y se anunciarán más detalles sobre cómo participar en los próximos días.

Además de en España, Iberia va a realizar este sorteo en otros tres mercados principales de la aerolínea: Colombia, Argentina y México. En cada uno de ellos se realizará un juego similar y se entregará otro millón de Avios en cada país.

"Estamos encantados de haber alcanzado este hito en nuestra comunidad de Instagram y queremos agradecer a nuestros seguidores por su apoyo continuo", ha señalado la directora de Marca y Marketing de Iberia, Gemma Juncá.