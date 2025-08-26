Islandia con niños: Seis experiencias familiares desde España

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea islandesa de bajo coste Play ha reforzado su apuesta por el turismo familiar con una campaña que posiciona Islandia como destino ideal para todas las edades. Con vuelos directos desde ocho ciudades españolas a Reikiavik y tarifas competitivas, la compañía propone seis experiencias diseñadas para atraer a familias que buscan viajes fuera de los circuitos tradicionales.

Entre las propuestas más destacadas figura el avistamiento de ballenas en Húsavík, localidad pesquera en el norte del país considerada la 'capital de las ballenas'. La actividad incluye navegación con guías especializados, mantas térmicas e incluso chocolate caliente, con la posibilidad de observar también delfines y frailecillos.

Otra de las experiencias recomendadas es la visita al Museo Perlan en Reikiavik, que ofrece un planetario, una cueva de hielo de 100 metros de largo y simulaciones de fenómenos naturales como terremotos y erupciones volcánicas en un entorno seguro.

La aerolínea destaca además la posibilidad de navegar entre icebergs en la laguna glaciar de Jökulsárlón, uno de los paisajes más emblemáticos de Islandia, así como disfrutar de las camas elásticas gigantes al aire libre que se encuentran en muchos pueblos del país, como Seyoisfjör0ur o Akureyri, concebidas para el uso gratuito de adultos y niños.

El programa incluye también experiencias ligadas al carácter volcánico de Islandia, como el Lava Show, único espectáculo en vivo de lava en el mundo, donde el público puede presenciar cómo fluye roca fundida a más de 1.100ºC.

Finalmente, Play invita a descubrir el lado más mágico y legendario del país con recorridos guiados en Reikiavik y visitas a enclaves como el parque de Hellisgeroi, en Hafnarfjörour, o el cañón Ásbyrgi, conocido como el "Círculo de los Elfos", vinculado al folklore islandés.

Con estas iniciativas, la aerolínea busca atraer a familias europeas que valoran la combinación de naturaleza, cultura y ocio, consolidando a Islandia como un destino multigeneracional y competitivo dentro del turismo internacional.