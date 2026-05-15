TAP Air Portugal elimina las tasas por cambio de los billetes emitidos hasta el 15 de junio

Archivo - Portugal desvela las condiciones para comprar TAP: ingresos anuales de 5.000 millones y protección de rutas - TAP AIR PORTUGAL - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

TAP Air Portugal flexibiliza la reserva de vuelos mediante la eliminación de las tasas por cambio de los billetes emitidos entre el 15 de mayo y el 15 de junio de este año.

En concreto, la modificación de la reserva deberá realizarse dentro del periodo de validez original del billete y completarse hasta siete días antes de la salida del vuelo de ida.

En caso de que la clase de reserva original no esté disponible, el billete será remitido con el correspondiente ajuste de tarifa y tasas, según informó la aerolínea en un comunicado.

La medida aplica a todos los mercados en los que opera la aerolínea y cubre viajes con salida prevista dentro del periodo de validez original del billete.