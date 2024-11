Viajes el Corte Inglés podrá vender billetes de Ryanair y ofrecerlos en viajes combinados

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha firmado un acuerdo con Viajes El Corte Inglés mediante el que la filial del grupo de distribución podrá vender los billetes de la 'low cost' irlandesa tanto a través de su web como en sus tiendas físicas, además de incluirlos en su oferta de viajes combinados.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha señalado en declaraciones a Europa Press que se trata de una buena noticia y de "un gran desarrollo", porque El Corte Inglés es "una marca muy conocida" en España, por lo que espera que esta asociación permita que los vuelos de la compañía lleguen a un público que quizás antes no era cliente habitual.

No obstante, los vuelos domésticos estarán disponibles a partir de diciembre, según la previsión de la compañía, debido a la complejidad de ciertos procesos, como el relativo a los billetes bonificados de los residentes de fuera de la península.

La aerolínea lleva desde enero cerrando acuerdos con agencias de viajes, en su mayoría 'online' (OTA, por sus siglas en inglés), para evitar que los clientes sufran sobrecostes y asegurarse de recibir los datos de contacto y pago correctos de cada uno de los pasajeros.

La compañía estableció un sistema de verificación para todos los pasajeros que adquirieran sus billetes a través de agencias, algo que no será necesario realizar si el proceso de compra se realiza a través de una de las 14 compañías con las que ha llegado a un acuerdo.

Así, Ryanair está segura de que sus clientes podrán recibir la información de sus vuelos correctamente, sin intermediarios, y poder recibir reembolsos, en el caso de que fueran necesarios, de manera directa, un procedimiento en el que algunas OTA cobraban comisión, según ha señalado Wilson, añadiendo que esto fue palpable durante la pandemia.

Wilson también ha señalado que eDreams, compañía a la que ha acusado en diversas ocasiones de llevar a cabo este tipo de prácticas, no se ha puesto en contacto con Ryanair para cerrar ningún acuerdo, lo que le sorprende, dado que "no piden dinero, solo una dirección de correo electrónico" y que no apliquen ningún recargo. "Así que si no están dispuestos a aceptar esas sencillas condiciones, hay que averiguar por qué no quieren hacerlo", ha sentenciado.