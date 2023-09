Planes gastronómicos para devorar este otoño

Paisaje otoñal - UNSPLASH

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El otoño ha pasado ya la página al verano y es una época de reencuentros con amigos o familia, para lo cual nada mejor que llevarlos a cabo aprovechando la amplia variedad que ofrece la gastronomía de Madrid, con su amplio abanico de propuestas para comidas, cenas o ese desayuno tardío o comida temprana, como se prefiera, que es el 'brunch'. Así que aquí os dejamos algunas propuestas para devorar este otoño.

Los amantes de la pizza pueden disfrutar estas semanas en Ditaly de su pizza especial 'La Jabugo', gracias a su alianza con Sánchez Romero Carvajal. La masa de sus pizzas, crujiente, aromática y con el toque justo de 90 segundos de horno, resulta la base ideal para este jamón de Jabugo, con su punto exacto de sal que se traduce en los matices rojos de la curación prolongada, el aroma intenso a bellota y hierba. Una opción que está disponible en los 12 restaurantes de Ditaly hasta el 31 de octubre.

La casa de comidas de El Lince (c/Príncipe de Vergara, 289), donde la casquería reina de la mano del chef Javi Estévez en una carta en la que también hay propuestas para aquellos que no les gusten estos productos, celebra su primer aniversario con un menú en el que degustar desde los embutidos de la casa a su ya icónica gilda o su croqueta de cecina; para después elegir entre dos principales, como las pochas guisadas con verduras y piparras o el guiso de callos, pata y morro; cerrando con fresas estofadas al PX con mascarpone y helado de nata montada, que se puede acompañar con algún combinado, creado por la directora de El Lince y bartender, Nagore Arregui, como el cóctel Bicarbonato, su particular versión del 'gintonic'.

Además, de cara al otoño, el chef ya ha diseñado preparaciones como las lentejas estofadas con patata, zanahoria y lengua de cerdo escabechada y rallada, mientras que se mantienen clásicos como el chicharrón de Cádiz o los taquitos de bacalao.

Aquellos a quienes les gusta ir a los mercados tienen una cita en el de Vallehermoso, donde podrán probar el menú del chef Roberto Martínez en Tripea. Una propuesta de ocho pases donde el objetivo es 'gozar comiendo' -con una calidad precio imbatible-, algo que consigue gracias a platos como el pulpo con leche de tigre 'a la parmesana', la carrillera guisada y ahumada en laurel, a su apuesta por la cocina chifa con el siumai relleno de panceta y papada o el bao relleno de lomo saltado, y en el que no falta su icónico ceviche caliente de mejillones al wok.

Y para los que no logren reservar en el mercado, el chef ha abierto una 'pop up' en el Only You Boutique Hotel con una oferta centrada en platos calientes y de temporada como las gyozas de pato a la pekinesa o el bao de carrilleras de ternera en salsa de curry, entre otros.

El otoño también es la época de un producto tan versátil como las setas, y en Lelong (Carrera de San Jerónimo, 9) lo saben bien, ya que el proyecto de los hermanos Bao propone para estos días degustar el Sheng Jiang Bao al grill de cerdo ibérico y trufa negra, las setas salteadas con nueces de macadamia y tirabeques.

Otra propuesta para disfrutar de los sabores otoñales es lo que ofrece quintoelemento Restaurante (c/Atocha, 127) y la propuesta del chef Juan Suárez de Lezo a través de la fusión del mejor producto de temporada con una más que cuidada técnica culinaria.

El viaje gastronómico que plantea, bajo un escenario único y vanguardista en la capital, recoge en su carta platos como el ravioli de ragout de setas de temporada, caldo aromático y tendones de ternera o el taco hindú de carabinero crujiente con cangrejo real y mousse de aguacate, pero los que prefieran pescado o carnes podrán degustar un rodaballo salvaje braseado al Josper o una presa ibérica a baja temperatura acompañada de crujiente de royal.

BRUNCHS PARA DISFRUTAR

Otra manera de retornar a la rutina tras el parón estival y reengancharse olvidando de la mejor manera el buen tiempo, aunque llegue el 'veranillo de San Miguel', o el ambiente de playa y sol son los 'brunchs'.

Qú (c/Sevilla, 2), el espacio gastronómico del JW Marriott Hotel Madrid liderado por los hermanos Sandoval -Mario, Juan Diego y Rafael-, añade a su oferta culinaria un 'brunch' para los domingos con delicias elaboradas artesanalmente y con productos locales de la mayor calidad.

Arraigado a la cocina española, esta propuesta incluye un buffet con diferentes opciones de panadería y pastelería artesana -horneada a diario por el repostero Juan José López y su equipo- o embutidos y quesos cortados al momento y elaboraciones a la carta como el salmorejo de mango con anguila ahumada, huevos en diferentes versiones -donde no pueden faltar los imprescindibles huevos benedictinos- y otros platos principales como la hamburguesa de toro bravo con su salsa brava.

También para hacer más ameno este regreso a la 'normalidad', Arrogante (c/Velázquez, 96) el restaurante del grupo SLVJ, apuesta todos los sábados y domingos por Malabar Brunch, donde busca que la gastronomía y el entretenimiento se den la mano a través de su carta de platos italianos y sus 'shows' en directo.

El restaurante ofrece la posibilidad de elegir entre una selección de sus platos italianos firmados por Fermín Azkue, como la ensalada de mozarrella di bufala, el vitello tonnato, los raviolis de boletus y los rigatoni carbonara. Además, un grupo de artistas se encargarán de amenizar el momento con un espectáculo circense donde no faltan los malabares, bailes y trucos.

Mientras, el 'steakhouse' del chef Dani García en Madrid, Leña (Paseo de la Castellana, 57), ofrece un 'brunch' el fin de semana en el que disfrutar de algunos platos icónicos del chef malagueño, como su hamburguesa, así como otros platos nuevos.

Este desayuno tardío o comida temprana permite compartir algunos entrantes, entre los que figuran el aguacate de Málaga a la brasa, que se sirve acompañado de pesto de cilantro joven y salpicón vegetal con queso feta, o el foie para untar y ajetes aliñados, y el pretzel de ternera ahumada lentamente con salsa tártara, pepinillo y cebolla encurtida.

De los principales -uno a elegir- destacan el croque monsieur de mortadela trufada de cerdo ibérico y queso Havarti; los huevos benedictinos de coppa de vaca vieja y un croissant relleno de helado de mantequilla, tofe de caramelo salado y avellanas; o la burger en su versión XL, inspirada por la hamburguesa que servía el triestrellado Dani García Restaurante en Marbella. De postre, nada mejor que degustar su emblemática tarta di rose de la mia mamma.