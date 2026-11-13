Abe Bueno-Jallad, el apóstol Santiago en 'The Chosen' ('Los elegidos'): "Jesús fue una víctima política" - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sexta temporada de 'The Chosen' ('Los Elegidos'), la serie sobre Jesús de Nazaret, se estrenará en acontra+ el martes 17 de noviembre. Esta nueva entrega relata el último día de Jesús, desde la traición de Judas en el huerto de Getsemaní hasta el camino hacia el Calvario, pasando por el juicio del Sanedrín y la comparecencia ante Poncio Pilato.

"Creo que podemos ver cómo hasta Jesús tuvo que pisar muy delicadamente y tratar de dar un mensaje con su verdad, pero a la misma vez no entrar a los juegos políticos. Y desafortunadamente, fue una víctima política", ha reflexionado Abe Bueno-Jallad, el actor que da vida al apóstol Santiago, en una entrevista concedida a Europa Press.

Hablando de cómo puede resonar esta temporada en especial en la actualidad, el intérprete opina que "estamos viviendo en una época donde tal vez, el mensaje que más quieren que resuene en nuestro interior es que 'si no eres como yo, mejor que no seas parte de mi sociedad'". "Jesús realmente tenía un mensaje opuesto: si no somos iguales, aún debemos de amarnos", expone, señalando que "tuvo que pasar por un proceso y ser una víctima política para encajar el mensaje en nuestros corazones". "Utilizó las peores herramientas políticas para hacer un mensaje profundo de amor", apunta.

Por su parte, María Benavente, que en la ficción encarna a la Virgen María, sostiene que el juicio de Jesús no es algo que remita solamente al presente, sino a todos los tiempos. "Siempre va a haber gente que quiere negociar con la verdad y quiere callar a voces que sean diferentes a las del 'status quo'", indica.

La actriz considera asimismo un "lujazo" el poder hacer una serie de televisión. "Porque claro, normalmente uno ve un proyecto que trata de la crucifixión y tienes que ir directo a lo que a lo que le ocurrió a él y en cambio no sabemos cómo fue que entra un domingo aclamado por todos y termina siendo crucificado en menos de una semana", explica, remarcando lo interesante de ver "los tejemanejes entre los políticos y los altos mandos religiosos". "No ha cambiado nada en estos 1.000 años", expresa.

"Y yo creo que justamente nos da una perspectiva acerca de cómo tenemos que cuidarnos los que no estamos en el poder, cómo podemos cuidarnos los demás como sociedad, como comunidad, para que nuestras voces puedan ser escuchadas", agrega Benavente.

LA SERIE NO PRETENDE CAMBIAR NI MODERNIZAR LA BIBLIA

En cuanto a si 'The Chosen' pretende modernizar de alguna manera los textos bíblicos para conectar con la audiencia, la intérprete lo tiene claro: "Yo creo que la serie en ningún momento pretende cambiar o modernizar las Escrituras". Para la actriz, se trata de un acompañamiento al texto religioso y, sobre todo, "de imaginar y a lo mejor entender un poco mejor las circunstancias en donde están basadas esas enseñanzas".

"Porque la Biblia se basa mucho en las enseñanzas de Jesús, que está muy bien, es acerca de eso. El problema es que nosotros no nos imaginamos cómo es que un recaudador de impuestos era vilipendiado, ¿por qué?" expone Benavente, indicando que son "ese tipo de detalles" los que, en su opinión, hacen que "la gente vuelva a la Biblia" y se pregunte qué cambia al leerla con esa nueva información.

"Pero yo creo que también hay algo que no puede cambiar, que es un mensaje de amor, o sea, amar a tus enemigos, que es un amor radical y eso no lo puede cambiar ninguna modernidad, es fijo", aporta Bueno-Jallad.

Benavente asegura además que "la serie se hace con mucho respeto" y revela que, "cuando se escriben los guiones, hay un comité que los evalúa" y este incluye a un sacerdote, un evangelista, un judío mesiánico y, en general, a "una serie de expertos en la materia". "Queremos ser fieles no solo al texto, sino también a la realidad política, cultural que se vivía en esos tiempos", expresa.

'The Chosen' está creada y dirigida por Dallas Jenkins, que también ejerce de productor ejecutivo, y protagonizada por Jonathan Roumie como Jesús de Nazaret. Junto a Roumie y los ya mencionados Benavente y Bueno-Jallad, completan el reparto de la serie Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Luke Dimyan, George H. Xanthis, Noah James y Andrew James Allen, entre otros.

Tras el estreno de los dos primeros episodios en acontra+ el martes 17 de noviembre, cada semana estará disponible un nuevo capítulo, hasta llegar a los seis que conforman la temporada. La historia continuará con un largometraje independiente, 'The Chosen: Crucifixión', que llegará a los cines el 12 de marzo de 2027.