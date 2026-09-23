Adriana Ugarte vuelve a encarnar a Sira Quiroga en la continuación de 'El tiempo entre costuras'

El actor Rubén Cortada (2 fila, 2i), la actriz Adriana Ugarte (2 fila, c), la escritora María Dueñas (1 fila, d), el actor Peter Vives (1 fila, 2d) durante la presentación de la serie ‘Sira’ en el marco del Festival de San Sebastián - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Adriana Ugarte vuelve a encarnar a Sira Quiroga en 'Sira', la ficción inspirada en la exitosa novela homónima de María Dueñas y que supone la continuación de 'El tiempo entre costuras', que Atresmedia ha presentado en el marco del Festival de San Sebastián.

La serie de Buendía Estudios Bizkaia supone la "ansiada" continuación de "uno de los mayores éxitos de la ficción española de los últimos años" y se podrá ver en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3, según han explicado desde la cadena.

Protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte, que retoma su papel como Sira Quiroga, la producción promete "transportar de nuevo a los espectadores a un viaje lleno de emoción, intriga y aventura" a través del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Según han detallado desde Atresmedia, en esta nueva etapa, Sira "se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir". Desde Jerusalén hasta Londres, Tánger o Madrid, la protagonista se verá envuelta en "un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón".

'Sira' se ha rodado en más de 65 localizaciones naturales de Bizkaia, Marruecos y Madrid que recrean los escenarios históricos en los que transcurre la trama.

Adriana Ugarte vuelve a encarnar el papel de Sira. Además, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Sharon Mann, Melina Matthews, Margarita Garay, Sharon Mann y Sue Flack.

'Sira' es una producción original de Buendía Estudios - a través de su filial Buendía Estudios Bizkaia - con la participación de Atresmedia y Netflix. Montse García es la directora de ficción de Atresmedia, y la producción ejecutiva corre a cargo de Sonia Martínez, Paloma Molina y Tomás Silberman.

María Dueñas ejerce como productora ejecutiva creativa. La adaptación literaria es de Tatiana Rodríguez e Irene Rodríguez con la coordinación de guion de esta última, escrito junto a Alba Lucío y Flora González. 'Sira' está dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio.