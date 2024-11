En AMC se vuelven 'Locos por la Navidad'... e invitan a ALF

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE) ha presentado 'Locos por la Navidad' su programación especial para celebrar estas fiestas. Y además de producciones locales como 'Pasión por el marisco' o 'Pasión por el salmón' de Canal Cocina, algunas de las mejores series en el canal AMC como 'Breaking Bad' o 'Mad Men' y también películas como la saga 'Fast & Furious' o 'Love Actually', en este especial destaca de 'ALF', el mítico alienígena socarrón que vuelve al canal Enfamilia.

La mejor selección de películas navideñas emblemáticas llega también a los canales de AMC Networks 'All I Want For Christmas' de Canal Hollywood. Sin olvidar los conflictos familiares, que protagonizarán la parrilla de AMC BREAK con el programa 'Guerras navideñas', y de AMC CRIME con 'Asesinato en vacaciones'. Esta propuesta refleja la variedad de géneros y formatos de los canales de AMCNISE, que capturan el espíritu navideño y ofrecen entretenimiento para toda la familia.

Durante la presentación, Antonio Ruiz, director general de AMC Networks International Southern Europe, ha explicado que "la oferta de AMCNISE se ha consolidado como el grupo líder de audiencia de la televisión temática de pago de nuestro país, y con 'Locos por la Navidad' seguimos demostrando nuestro compromiso por ofrecer contenido de calidad y ser cada vez más relevantes para el espectador".

Asimismo, ha destacado que "la producción local es clave para conectar con nuestra audiencia, ofreciendo contenido auténtico y cercano, además de ser un factor diferencial que nos posiciona como la opción más exclusiva en la televisión de pago".

ESTRENOS PARA EL NUEVO AÑO

En el evento se presentaron también las grandes apuestas del servicio de streaming AMC+ para 2025. Enero dará el pistoletazo de salida con la segunda entrega de 'Las brujas de Mayfair', protagonizada por Alexandra Daddario.

Además, a lo largo del próximo año, llegarán las series originales 'Talamasca', la nueva adición al universo inmortal de Anne Rice, la producción francesa 'Zorro' y las nuevas entregas de la aclamada 'Dark Winds', 'The Walking Dead: Dead City' y 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que se encuentra grabando actualmente en diferentes localizaciones de España.

NAVIDAD CON SABOR, TRADICIÓN Y ESTILO

En la segunda temporada del exitoso programa 'Pasión por el marisco', Canal Cocina ofrece un viaje culinario por Galicia de la mano del estrella Michelin Manuel Costiña, para descubrir los secretos de este alimento, mientras que en 'Pasión por el salmón', el reconocido cocinero madrileño Joaquín Felipe muestra el verdadero potencial del producto.

El célebre chef Jamie Oliver regresa al canal con 'Los trucos de Jamie Oliver para la Navidad', ofreciendo recetas prácticas y económicas. Kirsten Tibballs completa la programación del canal con creaciones de repostería, desde coronas de chocolate hasta troncos de Navidad en 'La Reina del chocolate'. El 'Especial Naviñam', disponible bajo demanda, reúne a los mejores cocineros y cocineras para encontrar las recetas más fáciles y sorprendentes.

En Canal Decasa, 'Mercadillos navideños' explora algunos de los mercados más encantadores de Europa, y en 'Decoración navideña', Sofía Pereira muestra cómo transformar el hogar con calidez y estilo para recibir las fiestas. Con 'Mesas de Navidad con Mercedes Salazar', la experta en el arte de poner la mesa ofrece las mejores propuestas para marcar la diferencia durante la temporada navideña. Además, Enfamilia, emite 'Cocinando con Buddy Oliver', programa en el que el hijo del famoso cocinero invita a sus amigos a casa para enseñarles recetas sencillas.

CINE Y SERIES PARA ESTA NAVIDAD

En el año de su décimo aniversario, AMC rinde homenaje a sus series originales con algunos de los títulos que cambiaron el modo de hacer televisión. En diciembre, la cadena emitirá la primera temporada de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', así como la primera entrega de 'The Terror', que llegará al canal como maratón la tarde de Nochebuena. 'Mad Men', una de las series más icónicas de AMC Studios, llegará también el último mes del año con la emisión de sus siete temporadas.

Canal Hollywood emite al completo la saga de 'Fast & Furious', además del especial 'All I Want Is Christmas' una selección de películas para celebrar las fiestas que incluye 'Mujercitas', 'Last Christmas' o 'The Holiday'. AMC trae romance y humor a través de un maratón de clásicos como 'Love Actually' o 'El diario de Bridget Jones'. SundanceTV opta por las risas con su ciclo 'Sundance Comedy' compuesto por títulos europeos como 'Un italiano en Noruega', 'Rumba terapia' o '¡Felices 50!'. Por su parte, Enfamilia devuelve al espectador a los fantásticos e imperecederos tópicos del cine navideño con el ciclo 'Cine de Navidad', una selección que cuenta con títulos como 'Navidad en Grand Valley', 'Destino: Navidad' y 'Navidad en Palacio', entre otros.

ALF, INVITADO ESPECIAL DE NAVIDAD

'ALF', la icónica comedia de los 80, en la que el divertido extraterrestre convive con la familia Tanner, vuelve a la televisión lineal con Enfamilia. Además, el canal estrenará el episodio especial de Navidad de 'Torres de Malory', una serie ambientada en un internado para chicas lleno de diversión y misterio.

Y junto al regreso del mítico y peludo extraterreste, el lado más caótico de las fiestas también se verá reflejado en AMC BREAK con 'Guerras navideñas', una serie que desvela a los espectadores el tipo de comportamiento con el que se puede engrosar la lista de "niños malos", desde la tensión en el Black Friday hasta verdaderas peleas familiares. Por su parte, AMC CRIME mostrará el lado más extremo de estos conflictos con 'Asesinato en vacaciones', una serie que relata cómo viejos rencores familiares pueden desencadenar en crímenes violentos y escalofriantes.

Para los amantes del género documental, Odisea estrena el especial 'Tras las huellas de los dinosaurios', un ciclo de documentales que revelan los enigmas que rodean a estos animales prehistóricos gracias a los últimos descubrimientos científicos y al uso de tecnología avanzada. Además, Canal HISTORIA ahonda en figuras y momentos clave de la cultura y la religión con 'Jesús: secretos de familia', documental que plantea una nueva visión sobre la vida de Jesús y analiza descubrimientos recientes que plantean interrogantes sobre la historia del cristianismo.

En mitad de las celebraciones, ¡BUENVIAJE! lleva a los espectadores a los mejores rincones del mundo con sus dos estrenos exclusivos navideños, 'El crucero más lujoso del mundo: Especial Navidad' y la quinta entrega de 'De viaje con Susan Calman'.