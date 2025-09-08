Atresplayer se integra en Disney+ con más de 300 horas de contenido original de Atresmedia sin coste adicional

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia y Disney han firmado un acuerdo por el cual la marca Atresplayer tendrá su propio lugar dentro de la plataforma Disney+ con una serie de contenidos seleccionados. Así, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a títulos de Atresplayer sin coste adicional a través del mismo servicio de streaming. El acuerdo profundiza y marca una nueva fase en la alianza entre ambas pataformas, que a finales de noviembre del pasado año anunciaron ya un plan de suscripción conjunta.

"Este es un acuerdo inédito y pionero en nuestro país porque es la primera vez que dos grandes plataformas, en este caso la plataforma española líder de streaming que es Atresplayer y una de las plataformas más importantes del mundo de streaming que es Disney+, han alcanzado un acuerdo en el que Atresplayer va a integrarse dentro de la plataforma Disney+ con una serie de contenidos seleccionados", ha expresado José Antonio Antón, director general de Atresmedia en una rueda de prensa en la que ha estado presente de forma virtual Europa Press.

Antón ha destacado que, en virtud de este acuerdo, "los suscriptores de Disney+ van a poder acceder a estos contenidos como si fueran propios contenidos de la plataforma, manteniendo siempre el diferencial de la marca Atresplayer y dentro del entorno de Disney+".

Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company para España y Portugal, coincide en señalar el carácter histórico del acuerdo, explicando que es "el primero de estas características que se firma en el mercado español" y remarcando también que será "la primera vez que va a haber contenidos de un tercero dentro de Disney+ con la marca de ese tercero".

Según Amselem, el acuerdo permitirá a Disney+ incorporar "más de 300 horas de contenido producido por el grupo Atresmedia" y adelantó que en muchos casos las producciones se van a estrenar simultáneamente en ambas plataformas.

Además, el consejero delegado de la compañía para España y Portugal explica que se trata de un acuerdo "enmarcado dentro de la estrategia de Disney+ de colaborar con televisiones europeas en abierto" cuyo objetivo es "ofrecer más contenido producido en cada país sin que suponga un coste adicional para los suscriptores" y por la cual ya se han firmado acuerdos con ITV en Reino Unido o con ZDF en Alemania.

'MAR AFUERA', LA SERIE PIONERA

En cuanto al contenido, Antón señala que, al ser un "acuerdo de larga duración", las series, programas y películas se irán incorporando poco a poco, siendo el primer título original de Atresplayer que se estrene en Disney+, 'Mar afuera', que llegará a las plataformas el 14 de septiembre. También aterrizará en Disney+ la nueva temporada de 'La Voz', que seguirá emitiéndose en lineal, como siempre. Por otro lado, en el catálogo de Disney+ ya se encuentran series de Atresmedia como 'Sueños de libertad' o 'La encrucijada'.

En cuanto al alcance del acuerdo, que en principio es nacional, cabe decir que se contempla la "opción de emitir estos contenidos [los de Atresplayer integrados en el catálogo de Disney+] en otros países" si bien es algo "que todavía se está definiendo".

"Yo creo que ser pionero en una época en la que además todo avanza tan rápido dentro del sector audiovisual, es importante para estar a la cabeza de las nuevas tendencias, de los nuevos desarrollos y yo creo que en Atresmedia fuimos pioneros en nuestro país con Atresplayer", menciona Antón. "[En Disney] tenemos más de 100 años a nuestras espaldas y si nos hemos mantenido como el líder mundial del sector de entretenimiento es no solo gracias a la calidad de nuestras historias, sino también a una innovación constante", añadía por su parte Amselem.