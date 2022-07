Beatriz Luengo: "Echo de menos a Pablo Puyol en 'UPA Next', me ha costado mucho entender a Lola sin Pedro"

La ficticia escuela de baile de Carmen Arranz, que dio a conocer en 'Un paso adelante' a una hornada de estrellas emergentes como Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz o Pablo Puyol, está a punto de reabrir sus puertas. Así, 'UPA Next', el remake de ocho episodios que Atresplayer Premium ya ha empezado a rodar, contará con una nueva generación de jóvenes talentos que serán instruidos por algunos de los emblemáticos personajes de la serie original.

Sin embargo, como ha destacado la propia Luengo, que vuelve a meterse en la piel de Lola Fernández, no regresa todo el grupo: "Echo de menos a Pablo Puyol. Me ha costado mucho entender a Lola sin Pedro. No sé por qué no está y lo he preguntado. Si de mí hubiera dependido... Cualquier tipo de condición que yo hubiera tenido que ceder para que él estuviera... Yo comuniqué que lo hacía".

En cambio, quienes sí acompañarán a la ganadora de dos Grammy latinos en el revival de la ficción, que hace 18 años cautivó a 3,6 millones de espectadores, son Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz, Lucas Velasco y Marta Guerras. En 'UPA Next' ellos serán los profesores de una nueva generación de nuevos talentos salidos mayoritariamente de 'La Voz Kids' o el musical 'Grease'.

"Formar parte de 'UPA' para mí es un sueño. Siempre me han encantado las películas musicales así rollo 'High School Musical' y demás y formar parte de la familia 'UPA' es una oportunidad enorme", asegura Álex Medina, que aún no había nacido cuando la serie original comenzó su emisión en Antena 3 en 2002.

Se unirán a él como los nuevos alumnos de la mítica escuela de danza los intérpretes Mónica Mara, Quique González, Marc Betriu, Marc Soler, Claudia 'Lachispa', Almudena Salort, Nuno Gallego y Karina Soro. Además, la serie también contará con participaciones especiales episódicas entre las que destaca la de Lola Herrera, que volverá a interpretar a la mismísima Carmen Arranz.

"Es raro, ver a los chicos me impacta porque me veo a mí. Siento que estoy en un círculo que de alguna manera cierra y abre algo", expresa Luengo, que también incide en lo "contenta" que está de "volver a contar la realidad" de la precariedad de una disciplina como el baile, que describe como "una profesión de resistencia, no de velocidad".

"'UPA' ES LA REALIDAD DE LAS ACADEMIAS"

"Tratamos de acercarnos más a las carreras reales de una bailarina y lo difícil que es ser una estrella internacional del pop. Lo más normal es que no pase eso, que la vida sean trabas y que tengas que ponerte a prueba una y mil veces. Vuelve otra vez a la esencia de no vender una moto. De hecho, nosotros nunca triunfamos en la serie, íbamos a los castings y no nos cogían, yo estaba enamorada de alguien que no me quería... Y pienso que eso fue lo bonito. A lo mejor había otros formatos que contaban que podías ser una superestrella de la noche a la mañana, pero 'UPA' es la realidad de las academias y la frustración", defiende Luengo.

'UPA Next' es una producción original de Atresmedia Televisión en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio) y cuenta con Montse García, Laura Fdez. Espeso, Javier Pons y Lucas Gil como productores ejecutivos. La serie estará dirigida por Lucas Gil y Sandra Gallego. Luis San Narciso se ha encargado de la dirección artística y de casting de la serie.

Por su parte, Emilio Díez ejerce como coproductor ejecutivo y lidera el equipo de guionistas formado por Abraham Sastre, Álvaro Bermúdez de Castro, Javier Galán y Raquel Haro. El responsable de las coreografías será el bailarín y coreógrafo Toni Espinosa, y al frente de la realización de los números musicales estará el colectivo audiovisual Manson, responsables de videoclips de artistas y grupos como Rosalía, C. Tangana, Katy Perry, Rauw Alejandro o J. Balvin.