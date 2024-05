Belén Rueda protagoniza 'Eva & Nicole': "En los 80 la mujer tenía que estar en un lugar más estricto para ser respetada"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Atresplayer estrena este domingo 2 de junio 'Eva & Nicole', nueva serie original de Atresmedia. Belén Rueda e Hiba Abouk interpretan, respectivamente, a Nicole y Eva, dos mujeres de la alta clase de Marbella de los años 80 que acaban enfrentadas por un pasado en común en el que llegaron a ser amigas. Ambas se distanciaron por un hombre y una de ellas regresa buscando venganza.

"En esta serie encontramos una rivalidad entre dos mujeres que tienen un pasado en los años 70 y, después de 13 años, se vuelven a reencontrar. Se van a encontrar dos mujeres con una rivalidad muy inteligente", explica Belén Rueda en una entrevista concedida a Europa Press. "No es el estereotipo de la rivalidad entre dos mujeres, hay mucho más que eso", añade Hiba Abouk.

"Si esto mismo se plantea entre dos hombres, es que el negocio es así y tiene que ser solamente para uno. Sin embargo, cuando dices rivalidad entre mujeres... Es lo que trato de decir, se van a encontrar una cosa diferente, una rivalidad inteligente. Hay un negocio en un lugar como Marbella, en los años 80, Marbella estaba en lo más alto en turismo de élite, entonces, es un negocio. Son empresarias y hay que tratarlas como tal", explica Rueda, que asegura que la serie refleja la dificultad que tenían las mujeres para ocupar puestos importantes en aquella época.

"Ahora hay cosas que no hay que recordar, pero en aquel entonces tenías que recordarlo continuamente. Tenías que colocarte como mujer en un lugar un poco más estricto y duro de lo normal para que te respetasen", expone.

"Estos dos personajes son mujeres que han existido siempre, mujeres poderosas. Ha habido siempre empresarias, pero siempre era mejor hablar de los empresarios", comenta Abouk. "Hablamos de esa España de la transición en la que afloran muchas cosas: mucha fiesta, muchos bares, mujeres que van trabajando...", agrega.

La ficción destierra el estereotipo de las mujeres como personajes secundarios o accesorios y las sitúa en el centro del poder. "Esas mujeres florero, si profundizas en su vida, no eran tales. ¿Utilizaban la belleza para llegar a donde estaban? Sí, y los hombres en general utilizan el dinero. ¿Es mejor el dinero que la belleza?", plantea Rueda. "Esas mujeres florero tienen un pasado y, si han elegido eso, es porque a lo mejor no tenían otra opción. ¿Que son ambiciosas? Sí, también es ambicioso el hombre y deja muchos cadáveres en el camino y no se habla de ellos", argumenta la intérprete.

Además, 'Eva & Nicole' también refleja la corrupción que se vivía en aquella época en Marbella. "Se toma como algo natural", dice Rueda. "Eran los principios de la corrupción y por supuesto que hablamos de ello, pero con bastante ligereza y mucha comedia", explica Abouk.

Completan el reparto de la serie Belinda Washington, Andrés Velencoso, Ricardo Pereira, Oliver Ruano, Gonzalo de Castro, Javi Coll, Esmeralda Moya, Cristina Kovani, Sandra Cervera, Samy Khalil, Craig Stevenson, Almar G. Sato y Nuria Herrero, entre otros. Eva & Nicole cuenta con ocho episodios de 50 minutos cada uno y, tras su lanzamiento en Atresplayer, llegará en abierto a Antena 3.