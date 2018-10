Berto Romero presenta Mira lo que has hecho: "Si alguien basa su decisión de tener hijos en una serie, que no los tenga"

Actualizado 20/02/2018 19:15:37 CET

Este viernes 23 de febrero aterriza en Movistar+ Mira lo que has hecho, la serie creada y protagonizada por Berto Romero. Una ficción de seis capítulos que rondan los 25 minutos de duración en los que Berto recrea, con experiencias propias y ajenas, el día a día de unos padres primerizos. "Un ejercicio de autocrueldad" con el que, siempre desde "la risa", Berto busca mostrar su particular visión de la pareja, de la familia y del mundo en general sin ánimo de dar lecciones. "Si alguien basa su decisión de tener hijos o no en una serie de televisión... que no los tenga", sentencia.

Dirigida por Carlos Theron, la nueva ficción original de Movistar+, producida en colaboración con El Terrat, es una "serie de personajes imperfectos" y "de miedos" en la que el cómico, actor y guionista recoge vivencias propias, prestadas o directamente inventadas para armar una trama que no pretende ser un "catálogo exhaustivo de situaciones cómicas o incómodas" de la paternidad, sino contar la historia de una pareja: Berto y Sandra. Un cómico y una médico anestesista, interpretada por Eva Ugarte, que ven como su vida se pone patas arriba con la llegada de Lucas, su primer hijo.

"Nos interesaba explicar qué supone ser padre, dónde te coloca en relación con tus propios padres, con tus amigos y con el mundo en general. Pero para pasar por ahí en cada capítulo usamos como excusa un tema", apunta Berto, que está convencido de que en el marco de la paternidad de unos primerizos "se puede hablar de todo". "Esto no es solo pañales y caca, hay mogollón de cosas que son muy interesantes", sentencia durante la presentación de la serie en Madrid.

Y no le falta razón. Por Mira lo que has hecho desfilan fenómenos de plena actualidad como los youtubers, la inmigración, la iglesia, la pérdida de la intimidad en la era de las redes sociales y los grupos de WhatsApp... y, sobre todo, la "sobreinformación" a la que están expuestos -y a la que también se autoexponen devorando libros, vídeos y demás- los padres de hoy en día. "El discurso idílico y edulcorado de generaciones anteriores sobre la paternidad ya no nos vale", dice Berto, que en su cruda 'deconstrucción' de la paternidad asegura que no se propuso decir "esto es todo terrible", pero sí intentó "enseñarlo todo 'de cara'".

UNA REIVINDICACIÓN DEL AMOR EN PIJAMA

En su primera serie Berto Romero no solo huye de la visión idílica de la paternidad, sino que también busca mostrar "una historia de amor en términos que están menos vistos", retratar cómo es la vida en pareja cuando el enamoramiento es cosa del pasado y las urgencias del día a día apremian.

"Quería hacer una comedia romántica que no fuera ñoña y que fuera más allá, allí donde todas las comedias románticas tiran la toalla. Me parece fascinante que todas llegan hasta que se casan o hasta que se juntan... y a mí me parecía más interesante lo contrario", apunta Romero, que reivindica ese romanticismo de pijama y estar por casa para ensalzar a esa "gente que se quiere dentro de la rutina y aplastados por el día a día sin nada de glamour".

Mira lo que has hecho es una serie que Berto escribió a seis manos junto a Rafael Barceló y Enric Pardo. Un trabajo de más de año en que estuvieron buscando el equilibrio no solo entre los dos personajes principales, sino también entre la comedia y el drama y entre las propias temáticas para intentar, insiste, que no se convirtiera en una serie con la etiqueta de 'solo para padres'.

"Uno de los miedos que teníamos es que la serie fuera algo que solo entienden los que son padres... pero a mí me flipan Los Soprano y no tengo contactos en la mafia de Nueva Jersey. Puedes entrar en un mundo que te es ajeno y que te resulte interesante porque de lo que te habla es de sentimientos y vivencias universales", argumenta Berto, que recuerda que tener hijos "no es más que tener una responsabilidad" y que "no todos somos padres, pero sí que todos somos hijos".

OTRAS DOS TEMPORADAS EN LA CABEZA

Y aunque reconoce que dar a luz a esta serie "le ha dejado los plomos fundidos" -"es como un sacerdocio, te absorbe un montón", confiesa- tampoco niega que le gustaría dar continuidad a las vivencias de Berto y Sandra. "Ahora que hemos sentado las bases sería bonito continuar. Siento íntimamente que tengo dos temporadas más que contar", asegura.

Algo ha oído ya de esas dos temporadas más el director, Carlos Theron, y la coprotagonista, Eva Ugarte, que reconoce que se tiraría de cabeza para repetir un rodaje que ha definido como "una mezcla de campamento de verano y parque de atracciones" junto al que califica como "el compañero perfecto".

"La comedia en Berto es innata, pero la gran sorpresa para el público va a ser su parte dramática. Es un registro que no estamos acostumbrados a ver en él y que también lo clava", dice Ugarte, que subraya que "el tono de la serie es lo que más se ha mimado y cuidado. Una mezcla de comedia y drama porque así es la vida". En este sentido, la actriz ensalza el gran guión escrito por tres hombres que "saben observar muy bien a las mujeres" y han sabido alumbrar un personaje femenino "muy auténtico, muy moderno y muy del presente".